Главные новости Курска на 23 февраля 2022 года: торжества по случаю Дня защитника Отечества, мониторинг масочного режима и "Фестиваль Каземира Малевича"

В регионе отмечают праздник Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 февраля на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». что на улице Карла Маркса, пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов.

Мероприятие начнется в 09.50. утра.

Также в этот день пройдут другие торжества в честь Дня защитника Отечества.

Всех, кому интересно творчество великого художника-авангардиста Казимира Малевича, 25 февраля в 15:00 приглашают на благотворительный показ документального фильма с элементами игрового кино «Курский период Малевича». Картину покажут в рамках городского проекта «Фестиваль Казимира Малевича».

Запись на кинопоказ стартовала на странице центра досуга «Сказка» в ВК. Записаться также можно по телефону: 51-65-74, 51-65-73. Регистрация будет прекращена при условии набора необходимого количества зрителей. Мероприятие проводится с учетом всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях 50%-й заполняемости зала. Вход на мероприятие осуществляется по QR-коду. В Управлении культуры Курска сообщают, что при большом количестве заявок возможен повторный показ фильма.

В Курске снова растет количество случаев заражения коронавирусом, поэтому особенно важно соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе и масочный режим.

Так, в результате последней проверки объектов потребительской сферы на соблюдение масочного режима было составлено четыре протокола об административном правонарушении.

В городской администрации поясняют, что в большинстве случаев, когда фиксируются нарушения, проверяющие ограничиваются вынесением предупреждения или профилактической беседой. Протоколы составляют только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают.