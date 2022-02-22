Курян приглашают на благотворительный кинопоказ фильма о Казимире Малевиче

фото - Управление культуры Курска Фото: материалы пресс-служб

Всех, кому интересно творчество великого художника-авангардиста Казимира Малевича, 25 февраля в 15:00 приглашают на благотворительный показ документального фильма с элементами игрового кино «Курский период Малевича».

Картину покажут в рамках городского проекта «Фестиваль Казимира Малевича».

Запись на кинопоказ стартовала 21 февраля на странице центра досуга «Сказка» в ВК. Записаться также можно по телефону: 51-65-74, 51-65-73. Регистрация будет прекращена при условии набора необходимого количества зрителей.

Мероприятие проводится с учетом всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях 50%-й заполняемости зала. Вход на мероприятие осуществляется по QR-коду.

В Управлении культуры Курска сообщают, что при большом количестве заявок возможен повторный показ фильма.