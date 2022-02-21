В Курске собирают помощь для беженцев

"Гуманитарку" собирают для взрослых и детей, прибывших в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

На базе Аварийно-спасательной службы в Курске (ул. 50 лет Октября, 177Б) организован сбор помощи для взрослых и детей, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик. Пункт работает с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), выходные – суббота, воскресенье.

Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности (одеяла, простыни, подушки); пластиковые емкости для стирки; детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Телефоны оперативного дежурного службы: 8(4712) 52-65-74; 52-65-75; 57-00-58; 52-48-02.

Можно оказать и материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства», средства будут направлены на обеспечение беженцев. В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».

Для перечисления денег в адрес областного благотворительного марафона «Мир детства»:

р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России;

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»

р/сч 40703810005310000002

БИК 044525297

к/с 30101810945250000297.

Ранее КП сообщала, что на территории областного центра размещено 918 беженцев.

- Им делают ПЦР-тесты на коронавирус, проводят медицинские осмотры и оказывают психологическую помощь. В скором времени беженцев поставят на миграционный учет. В ближайшее время будет составлен список предметов первой необходимости, - уточнили в мэрии Курска.

Как сообщала ранее КП, социальные службы оформляют единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей и пластиковые карты для прибывших.

Завершается формирование конвоя с гуманитарной помощью, который отправится из Курской области в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Покинет регион он 22 февраля, а прибудет в ЛДНР уже 23 февраля.

Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что формируется гуманитарная помощь из внебюджетных источников. В первую очередь запросы идут на предметы личной гигиены и одноразовую посуду.

Утром 21 февраля в Курск прибыл второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. На нем в регион прибыли еще 525 человек, в основном дети, сообщили в администрации региона.

Автобусы с беженцами под охраной ГИБДД разъехались по местам временного размещения.

20 февраля в Курск прибыл первый поезд, который доставил беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. - На нем приехали около тысячи человек, из них – 200 детей-сирот. Их разместят в школе-интернате № 4 Курска, Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах, - сообщил источник. - Детей сопровождали и встречали курские медики.

В регионе в связи с прибытием беженцев введен режим ЧС.

У себя в телеграм-канале губернатор сообщил, что введение режима ЧС в регионе никак не отразится на повседневной жизни курян.

Такой особый режим в большей степени регламентирует действия работников органов власти и бюджетных учреждений .

- Мы сможем оперативно оказывать медицинскую помощь вынужденным беженцам, предоставлять им временное жилье, обеспечивать их предметами первой необходимости, трудоустраивать, - говорит Роман Старовойт.

Помимо этого, режим ЧС обеспечивает проведение противоэпидемических мероприятий с учетом въезда большого количества людей.