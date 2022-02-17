"Комсомолка" проверила, как в Курске убирают снег и лед

Держитесь, в городе зима Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мэрия Курска ежедневно отчитывается, как в городе убирают снег и борются с гололедом. Так, по информации горадминистрации за сутки из Курска вывезли 842 тонны снега.

В комитете дорожного хозяйства сообщают, что в Курске "продолжается расчистка улиц от снега и наледи". По последним "сводкам", в порядок приводят улицу Верхняя Луговая и площадь перед Центральным рынком. Также вечером 16 февраля от наледи отчистили дорогу на улице Нижняя Луговая. 17 февраля там продолжили просыпать участок реагентами. Толщина льда на этой улице достигает 40 сантиметров!

Показательная улица Ленина - льда почти нет, только немножко мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впрочем, Нижняя Луговая - не единственная улица города, которая превратилась в каток. Чтобы убедиться в этом, далеко ходить не надо. Чем дальше от центра города, тем опаснее передвигаться по тротуару. Скользко не только во дворах, но и рядом с сетевыми магазинами, аптеками, остановками, пешеходными переходами. Чтобы добраться до островка асфальта или посыпанной песком дорожки, горожанам приходится преодолевать "конькобежную трассу".

Скажем сразу, мы не выбирали какой-то специальный маршрут, ибо картина примерно везде одинакова.

Прогулялись по улице Комарова, что в микрорайоне КЗТЗ. Лед - на подходе к скверу, а площадка перед продуктовыми магазинами и аптекой - настоящий челлендж. Через нее нужно также пройти, чтобы добраться до остановок общественного транспорта.

На пешеходный переход можно "съехать" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во дворах - ситуация не лучше. Кое-где видны следы песка - с утра потрудились дворники, но ситуацию это не спасает.

Чтобы спокойно передвигаться по тротуару в Курске нужно добраться до главной улицы - Ленина. Здесь действительно тротуар местами очищен ото льда.

Тротуары у курских магазинов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правда, не факт, что вам удастся спокойно пройти, завернув за угол, на соседнюю улицу. Опасным, например, оказался поворот на улицу Гоголя с "показательной" центральной. Крутой ледяной поворот у "Буланже" посыпали песком только к вечеру.

17 февраля новый мэр Курска Игорь Куцак пожурил на совещании руководство курских УК за плохую уборку дворов.Оказалось, проблема в финансах. Мол, как только повысят плату с жильцов за содержание домов, так и ходить по городу станет безопасно.

Конькобежная трасса в жилом микрорайоне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Но самый надежный, экономичный и проверенный для города и горожан вариант - это подождать, само растает.

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