Чиновники пояснили, зачем объединяют поликлинику № 7 и 6-ю больницу Курска

В обладминистрации сказали, что реорганизация повысит качество медобслуживания Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что с мая этого года поликлиника №7 и больница №6 Курска будут объединены под одно юридическое лицо. Специалисты здравоохранения считают, что это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.

- После объединения поликлиника в районе КЗТЗ продолжит свою работу, как и прежде, только с другим названием. Там сохранят всех медработников. Пациентам, прикрепленным к этой поликлинике, не нужно будет постоянно ездить на улицу Союзную, где сейчас расположена городская больница №6, - рассказали в администрации региона. - Изменения не коснутся поликлиники при горбольнице №6, расположенной на улице Союзной, она продолжит работу в прежнем режиме и статусе.

- Решение об объединении этих лечебных учреждений было принято исходя из принципа обеспечения доступности медицинской помощи. В поликлинике №7 сейчас нет компьютерной томографии, эндоскопических методов исследований, таких как бронхоскопия и колоноскопия, нет пульмонологического и терапевтического стационаров, паллиативной службы и центра профпатологии, однако все это есть в городской больнице №6. Люди, прикреплённые к поликлинике №7, раньше не могли воспользоваться этими медицинскими услугами. После объединения лечебных учреждений эти сложности исчезнут, – рассказал первый заместитель председателя комитета здравоохранения Евгений Гориводский.

Кроме того, пациентам, которые обслуживаются в поликлинике №7, не нужно будет заново прикрепляться и менять медицинские документы.

Упразднение одного юридического лица позволит сэкономить налоги и расходы. Экономия составит более 9 млн рублей в год. За счет увеличения штата медработников появится возможность быстро перераспределять персонал во время отпусков и больничных, чтобы объемы оказания медицинской помощи не снижались, заверили чиновники.