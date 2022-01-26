В Курске объединяют больницу №6 и поликлинику №7

В обладминистрации сказали, что для пациентов расширится спектр доступных услуг Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курскую городскую больницу №6 и поликлинику №7 объединяют. На основе этих организаций будет создана одна Курская городская больница №6. Объединение планируется завершить до мая 2022 года, сообщает региональный комитет здравоохранения.

- Будет создана единая диагностическая служба, которая для прикрепленных к поликлинике №7 пациентов повысит доступность эндоскопических методов исследования, компьютерной томографии, позволит получать первичную специализированную помощь по профилям «пульмонология» и «сосудистая хирургия». В поликлинике №7 в данный момент возможность оказания таких видов медицинских услуг отсутствует, - пояснили в обладминистрации.

Сокращение медработников не планируется, произойдет оптимизация только административного персонала.