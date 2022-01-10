Юные спортсмены из Липецкой области приглашены на спортивный праздник в Москву

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Юные липецкие спортсмены примут участие в большом спортивном празднике, который пройдёт 14 января в Москве. На ГУМ-катке состоится хоккейный матч между сборными Липецкой области и службы коменданта Московского Кремля. В столицу приглашены хоккеисты сборной липецкой спортшколы №11 и команда по специальному хоккею, в которую входят дети с ограниченными возможностями здоровья. В символическом вбрасывании шайбы примет участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Это будет не только спортивный, но и большой культурный праздник. Мы представим москвичам и гостям столицы туристический потенциал нашего региона. Надеюсь, что липецкий край покорит сердца туристов», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область впервые примет участие в столичном празднике такого формата, когда в форме гуляний и развлечений будут представлены культурные традиции и туристический потенциал региона. Для гостей выступят ансамбли Областного Центра культуры, народного творчества и кино – «Вера», «Раздолье», «Россиянка» и вокальная группа театра танца «Казаки России». Посетители культурной площадки получат подарки от Липецкой Земли – гастрономические и народные сувениры. Подарки вручат и двенадцати липчанам, которые несут срочную службу в Кремлёвском полку.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.