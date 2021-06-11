Более 20 лет курская городская больница №4 находится под опекой мецената Николая Полторацкого

.

Вот уже более 20 лет предприниматель, депутат Курской областной Думы Николай Полторацкий помогает городской клинической больнице №4. Только за последний год меценат поспособствовал покупке мебели для детской поликлиники. Также здесь капитально отремонтировали кабинет компьютерной томографии и провели работы в коридоре реанимации.

Сегодня больница состоит из нескольких корпусов, которые были построены в основном в советскую эпоху. Стационар ежегодно принимает более 15 тысяч пациентов. А в детскую и взрослую поликлиники медучреждения обращаются свыше 100 тысяч человек.

Содержать такое хозяйство в порядке без серьезных финансовых вложений непросто. В это вносит свой вклад депутат Курской областной Думы, генеральный директор ГК «Промресурс» Николай Полторацкий.

Главный врач Александр Лашин вспоминает, что их знакомство с Николаем Викторовичем произошло в 1998 году.

– Я тогда только получил должность гравврача. Он сказал: «Если что, скромно всегда помогу». Вот «скромно» и помогает. Это в кавычках, конечно. На самом деле в финансовом плане суммы на ремонт идут немаленькие. Мы стараемся, конечно, не злоупотреблять, обращаемся в крайних случаях, когда уже совсем невмоготу, и я знаю, что уже никто не поможет. И никогда в трудную минуту депутат Полторацкий нам не отказал, – делится Александр Лашин.

Недавно предприниматель помог отремонтировать коридор в реанимации больницы. Главврач говорит, что перевозить по нему пациентов было трудно и небезопасно – из-за того, что от пола уже отваливались плитки, пациентов перевозить по нему было опасно.

.

– За неделю специалисты, которых прислал Николай Викторович, нам всё это отремонтировали. Забетонировали, зашпатлевали, положили суперпрочный линолеум. И сейчас там как взлетная полоса. Больного на мощной коляске можно везти без каких-либо опасностей. Еще в этом году после капитального ремонта мы открыли кабинет компьютерной томографии. Проект сложнейший, дорогое оборудование на 50 миллионов. К такому кабинету много нормативных требований по вентиляции, кондиционированию, заземлению, защите от радиации. Часть работ нам удалось выполнить благодаря помощи Николая Полторацкого, – пояснил главный врач больницы.

.

Кроме этого, с подачи мецената отремонтировали несколько кабинетов поликлиники для приема больных на первом этаже, врачебные кабинеты на третьем и четвертом этаже.

В январе 2021 года в медучреждении произошло еще одно знаковое событие. После капитального ремонта открылось обновленное здание детской поликлиники. Она рассчитана на 300 посещений в смену. К ней прикреплено более 6700 детей.

– Николай Полторацкий и здесь не остался в стороне, взял на себя дизайн и приобретение мебели для детской поликлиники. Помощь оказалась ощутимой – на сумму около 1 миллиона рублей. Мы очень благодарны за такую поддержку, – говорит Александр Дмитриевич.

.

Также за последние несколько лет депутат помог полностью отремонтировать помещение регистратуры, холл, вестибюль, крыльцо, провел наружные работы. Не отказал он и пациентам больницы. По просьбе ветерана Николай Полторацкий приобрел для одной из палат телевизор.

Ирина Шабанова

https://www.kp.ru/online/news/4256343/

https://www.kp.ru/daily/27262/4395040/

https://www.kp.ru/online/news/4241815

https://www.kp.ru/online/news/4262783/

https://www.kp.ru/daily/27269.5/4404319/

https://www.kp.ru/online/news/4296030/

https://www.kp.ru/daily/27284.5/4421351/