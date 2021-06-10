BEDNAR и «Агро-Нова» провели масштабный День поля в Курской области

.

.

4 июня на полях Курской государственной сельскохозяйственной академии состоялось беспрецедентное по своему масштабу событие - День поля BEDNAR. На праздник приехали сельхозпроизводители из различных российских регионов, всего более трехсот человек.

Его организаторы - производитель инновационных сельскохозяйственных машин BEDNAR и крупнейший официальный дилер компании - ООО «Агро-Нова».

- Курскую область выбрали для проведения первого Дня поля не случайно, для нас это стратегический регион, - говорит директор фирмы BEDNAR в России Герман Вичик. - Здесь достаточно много сельхозпроизводителей, присутствуют и холдинги, и некрупные фермерские хозяйства. Мы работаем со всеми сегментами, для нас важен каждый клиент.

BEDNAR - чешский производитель высококачественной почвообрабатывающей техники. 25 лет назад эта европейская семейная компания начала производить свои первые машины, а еще через десять лет вышла на российский рынок. Несмотря на свою молодость, компания занимает лидирующие позиции в классе предпосевных культиваторов не только в России, но и в мире.

- У нас 40 основных моделей техники. А с учетом спецификации - около 140 машин, - отмечает Герман Вичик. - В РФ поступает практически весь ассортимент продукции, производимой компанией.

Техника, которая зарекомендовала себя

На огромной демонстрационной площадке мероприятия было представлено 43 единицы техники, из которых 24 единицы - машины компании BEDNAR. Гостям были показаны предпосевные культиваторы, посевные комплексы, стерневые культиваторы, мульчирователи, глубокорыхлители, диско-лаповые орудия, дисковые бороны, междурядные культиваторы с внесением удобрений, дисковые лущильники, опрыскиватели, комбайны, тракторы и другое оборудование.

- Мы одни из немногих, кто с самого начала производства концентрируется на широкозахватной технике в том числе. Практически все основные орудия производим с шириной захвата от 3 - 4 и до 18 метров. Нашим 18-метровым культиваторам и дискаторам нет аналогов, - говорит Герман Вичик.

Сельхозпроизводители с интересом осматривали технику, знакомились с новинками. Специалисты BEDNAR давали подробные консультации по вопросам применения техники в соответствии с технологиями возделывания почвы. У многих фермеров в хозяйствах эта техника уже работает и хорошо зарекомендовала себя.

В КФХ Сидорова Урицкого района Орловской области выращивают зерновые, масличные кормовые культуры, есть большая молочная ферма. В 2018 году хозяйство приобрело компакт-культиватор SWIFTER от BEDNAR, а затем глубокорыхлитель.

- Третий год работает у нас культиватор, мы очень довольны, - поделился исполнительный директор Виктор Сидоров. - Технику мы используем для подготовки почвы под рапс, она хорошо выравнивает и уплотняет почву, подрезает и вычесывает сорняки. Мы ни разу не пожалели о том, что выбрали замечательную и прочную технику BEDNAR. Сегодня здесь присматриваемся к дисковой бороне.

.

Не ценой, а инновациями

Демонстрационный полевой парад техники BEDNAR выглядел впечатляюще. Перед фермерами друг за другом прошли как уже успешно зарекомендовавшие себя почвообрабатывающие машины, так и новинки. Технику представил директор компании Герман Вичик. Открыл парад флагман компании BEDNAR - самый продаваемый предпосевной культиватор SWIFTER.

Уникальность этого культиватора в том, что за один проход он выполняет до восьми рабочих операций и готовит оптимальное посевное ложе даже после пахоты. Копируя рельеф как по горизонтали, так и по вертикали, он позволяет готовить почву под любую культуру. Культиватор работает на скоростях от 10 до 16 км/ч.

- Работу этого орудия можно сравнить с работой утюга на гладильной доске, - показывая технику, рассказывает представитель компании «Агро-Нова». - Его задача - выровнять поле и уплотнить, то есть подготовить посевное ложе к посеву. Таким образом, SWIFTER «выглаживает» поле.

Компания активно развивает и сегмент внутрипочвенного внесения удобрений.

- Всю нашу технику можно сагрегатировать с оборудованием по внесению жидких и гранулированных удобрений, - поясняет Герман Вичик. - При одновременной обработке почвы и внесении удобрений экономится одна операция. При этом есть гарантия, что удобрение останется в почве. Это колоссальная экономия затрат.

BEDNAR берет не ценой, а инновациями, предлагая сельхозпроизводителям уникальные решения.

- У нас нет стандартных машин, мы не завозим технику со стандартной комплектацией. Каждый агрегат собираем под определенного клиента, - говорит директор компании. - Со своими дилерами по всей России разрабатываем индивидуальные решения. Мы предлагаем лизинг, фиксацию курса валюты, чтобы клиент был спокоен при внесении предоплаты, действуют различные бонусные программы.

Исключительно профессиональный сервис

Компания «Агро-Нова», являющаяся официальным дилером BEDNAR, представлена в 10 регионах Центральной России. «Агро-Нова» сегодня - это более 200 человек, из них 60 - это профессиональные сервисные специа- листы.

- Компания «Агро-Нова» присутствует на рынке уже 12 лет, с компанией BEDNAR мы сотрудничаем 3 года, - говорит генеральный директор Сергей Карпеев. - Если в прошлом году мы поставили российским аграриям около 75 единиц техники BEDNAR, то в этом году мы увеличиваем поставки до 150 единиц.

Это говорит о том, что техника этой марки уверенно заняла свою нишу на российском рынке.

На Дне поля анонсировали важный совместный проект BEDNAR и «Агро-Нова» - формирование центрального склада запасных частей в РФ объемом 1 миллион евро.

- Наличие запчастей в России и скорость реагирования на запросы клиен-тов - это ключевые факторы первоклассного сервиса, - комментирует Сергей Карпеев. -Также недавно мы запустили программу обмена устаревшей техники клиентов на запасные части.

- В 2020 году мы получили рекордный урожай зерновых - более шести миллионов тонн, - говорит Иван Музалев, председатель комитета АПК Курской области. - Сегодня для проведения сезонных полевых работ в области задействовано более 25 тысяч единиц различной сельхозтехники. Такое количество ставит серьезные задачи перед нашими дилерскими центрами. «Агро-Нова» входит в топ-10 лучших поставщиков России, отличительной особенностью компании является поставка качественной техники с наилучшими показателями по оптимальной цене. Я уверен, что наше дальнейшее сотрудничество прежде всего будет направлено на повышение аграрного потенциала Курской области.

Завершился День поля торжественным банкетом и интеллектуальным поединком «Что? Где? BEDNAR». Команды отвечали на вопросы, связанные с представленной на мероприятии техникой и сельскохозяйственными технологиями. Победители игры получили возможность поехать на завод в Чехию, где производятся машины BEDNAR. Также среди фермерских хозяйств, которые уже используют в своей работе технику бренда, была проведена лотерея с главным призом - глубокорыхлителем BEDNAR TERRALAND TN.

Качественная техника - важная составляющая на пути к богатому урожаю. И машины BEDNAR могут стать надежными помощниками в достижении всех поставленных целей.

https://agro-nova.ru

.

Яна Шелест.