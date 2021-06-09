Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил липчанам государственные награды

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Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в преддверии Дня России в областном центре культуры, народного творчества и кино. Жителей области поздравил глава региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил липчан за многолетний добросовестный труд и отметил вклад каждого из них в развитие региона.

«Благодаря вашим достижениям, преданности своим профессиям, трудолюбию и целеустремлённости у нашего региона хорошее настоящее и, я уверен, прекрасное будущее. Поздравляю с праздником, дальнейших вам успехов и крепкого здоровья», – сказал Игорь Артамонов.

В числе награждённых – медики, учителя, работники сельского хозяйства, социальной политики, культуры, образования. Всего отмечены 22 человека. Орденом Дружбы награждён заместитель главы региона, руководитель Представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктор Русляков. За высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награждена врач Липецкой горбольницы скорой медицинской помощи № 1 Антонина Клюкина, а медалью Луки Крымского – старшая медсестра этого же медучреждения Надежда Шанина.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу женской консультации Елецкой горбольницы № 1 имени Н.А. Семашко Светлане Карякиной, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получил педагог средней общеобразовательной школы села Чернава Измалковского района Владимир Мухортов. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Нине Труфановой, бригадиру полеводства отделения «Рассвет» ООО «Агрохолдинг-АСТ». Заведующий кафедрой ЛГТУ Виктор Мещеряков получил почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

За высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу благодарственными письмами Президента Российской Федерации поощрены фельдшер скорой медицинской помощи Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Ольга Волкова и фельдшер этого же медучреждения Лариса Каблова.

Также были вручены региональные и ведомственные награды. За профессиональное мастерство и многолетний безупречный труд Благодарностью Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации поощрена начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области Елена Гончарова. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело охраны окружающей среды и природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности Почётной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации награждена начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина.

Торжественный приём завершился концертом. Для гостей праздника выступили артисты театра танца «Казаки России» со своими лучшими номерами.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.