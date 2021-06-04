В Курской области проекты горожан получили финансовую поддержку

Железногорск получит 3 миллиона рублей на реализацию предложений Фото: предоставлено пресс-службой

На днях стали известны итоги грантового конкурса «Вместе! С моим городом», на который было подано в этом году в общей сложности 292 проекта из городов Железногорск, Губкин, Старый Оскол и Новотроицк. Победили – 79 предложений.

Фонд грантового конкурса - 12 млн рублей – был разделен поровну среди всех городов-участников. Проекты-победители получили денежные сертификаты на суммы от 50 до 380 тысяч рублей.

Директор по социальной политике Михайловского ГОКа им.А.В.Варичева Борис Сорокин отметил, что грантовый конкурс компании «Металлоинвест» объединяет активных, целеустремленных и неравнодушных жителей Железногорска:

- Это сильная команда, которая способна воплотить в жизнь смелые проекты, сделать жизнь в нашем городе комфортнее и интереснее. Проделана большая работа, ведь нужно не только придумать социально-значимую идею, но и понять, как ее можно реализовать.

К слову, в число лучших попали 20 проектов из Железногорска Курской области. Инициативы горожан будут способствовать развитию детей, пропаганде спорта и здорового образа жизни, патриотическому воспитанию молодежи.

Так, впервые свои силы в конкурсе попробовал коллектив Студенокской средней школы. В итоге учебное учреждение получило денежный грант, средства которого пойдут на создание и развитие мультипликационной студии.

Директор школы Сергей Тимохин рассказал, что цель проекта - помочь детям социализироваться:

- Прежде всего мы будем привлекать к работе в студии ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы через творчество они смогли получить уверенность и быстро адаптироваться. Я благодарю компанию «Металлоинвест» за поддержку.

А вот гимназия №10 - участник грантового конкурса со стажем. Здесь запущена версия 2.0 проекта «#Mediaшкола».

- В 2020 году мы развивали направление мультипликации, теперь займемся детской журналистикой. С ребятами посетим редакции СМИ нашего города и Курска, дадим возможность детям попробовать себя в качестве юнкоров, - рассказала руководитель проекта, учитель начальных классов гимназии №10 Ольга Криволапова. - Участие в грантовом конкурсе «Металлоинвеста» - это и финансовая помощь, и развитие, и экспертная поддержка.

Самые крупные гранты выиграли проекты: «Патриоты Родины» Железногорского военно-спортивного клуба БУ-ДО, посвященный развитию патриотического воспитания молодежи и военно-прикладных видов спорта, и «Здоровое поколение» Курского регионального благотворительного общественного движения «Дружина». Последний призван приобщить детей и подростков из неблагополучных и неполных семей к здоровому образу жизни.