До 2026 года в Курской области построят более миллиона "квадратов" жилья

Уже определены конкретные зоны застройки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область планирует реализовать пять масштабных проектов жилищного строительства с помощью механизма инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, сообщили в администрациирегиона. Предложения для получения льготных займов направлены на рассмотрение в ДОМ.РФ, который является единым оператором развития инфраструктуры в регионах.

- Определены пять участков под жилую застройку общей площадью почти 155 гектаров: на проспектах Надежды Плевицкой и Анатолия Дериглазова, в районе улицы Фестивальной, на улице Энгельса и в деревне Шуклинке Курского района. Все проекты, кроме строительства жилья, предусматривают возведение школ и детских садов, создание коммунальной инфраструктуры, - сообщили в администрации региона.

Планируется также строительство автодороги по проспекту Михаила Булатова протяженностью девять километров, которая обеспечит транспортное сообщение между микрорайонами Сеймского округа и районом перспективной жилой застройки. Объект включен в программу подготовки к празднованию 1000-летия Курска. На всех участках предполагается организация парковочных мест, в том числе в парковках закрытого типа. Общая стоимость проектов – около 85 млрд рублей.

- Мы ставим задачу по развитию жилищного строительства. В ближайшие пять лет хотим выйти на ввод жилья более 1 млн м². Задействуем участки, имеющиеся у застройщиков. Построим новые школы, детские сады, водоводы и дороги, чтобы обеспечить жителей Курской области комфортными квартирами и, что важно, доступными. Квадратный метр не будет сильно расти в цене, потому что строительство дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры мы берем на себя. Строители не будут нести эти затраты, – отметил первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.

В курском креативном пространстве «Веранда» обсудили проекта генплана Курска. За круглым столом собрались курские архитекторы, руководители областного и городского комитетов архитектуры и общественники. Ранее "КП" сообщала, что бурное обсуждение вызвало предложение разработчиков застроить территорию в районе КЗТЗ.

Проектом была предусмотрена среднеэтажная жилая застройка на месте СНТ и многоэтажная — в зеленой зоне за улицей Конорева. Камнем преткновения стала дорога через лес. Так как предложение разработчика получило отрицательную оценку жителей, решение по застройке СНТ и лесного участка за улицей Конорева отменили Проект предусматривает разделение города на восемь районов. Разработчики предложили наиболее интенсивную застройку предусмотреть в микрорайоне Северный и в Сеймском округе в районе улицы Энгельса. Предполагается строительство 84 новых детсадов и 36 образовательных учреждений, реконструкция пяти существующих школ.

Генплан также предусматривает реконструкцию существующих улиц - практические все они в рамках БКД будут отремонтированы до 2040 года. Кроме того, на площадке комитета архитектуры 10 июня стартует серия встреч с курянами, где они смогут услышать ответы на интересующие их вопросы и внести свои предложения в проект генплана. Также предложения можно направить с помощью специального раздела на сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/genplan.