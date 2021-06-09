В Курске на КЗТЗ отменили застройку леса и СНТ

Бурное обсуждение вызвало предложение разработчиков застроить территорию в районе КЗТЗ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В курском креативном пространстве «Веранда» обсудили проекта генплана Курска. За круглым столом собрались курские архитекторы, руководители областного и городского комитетов архитектуры и общественники.

Бурное обсуждение вызвало предложение разработчиков застроить территорию в районе КЗТЗ. Проектом была предусмотрена среднеэтажная жилая застройка на месте СНТ и многоэтажная — в зеленой зоне за улицей Конорева. Камнем преткновения стала дорога через лес. Так как предложение разработчика получило отрицательную оценку жителей, решение по застройке СНТ и лесного участка за улицей Конорева отменили

Проект предусматривает разделение города на восемь районов. Разработчики предложили наиболее интенсивную застройку предусмотреть в микрорайоне Северный и в Сеймском округе в районе улицы Энгельса. Предполагается строительство 84 новых детсадов и 36 образовательных учреждений, реконструкция пяти существующих школ.

Генплан также предусматривает реконструкцию существующих улиц - практические все они в рамках БКД будут отремонтированы до 2040 года.

Кроме того, на площадке комитета архитектуры 10 июня стартует серия встреч с курянами, где они смогут услышать ответы на интересующие их вопросы и внести свои предложения в проект генплана.

Также предложения можно направить с помощью специального раздела на сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/genplan.