В Курской области свыше 700 корпоративных клиентов выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

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На сегодняшний день свыше 700 корпоративных клиентов реализовали комплексную услугу на своих объектах. Число пользователей сервиса по сравнению с апрелем 2020 годом увеличилось в три раза, и положительная динамика сохраняется. Среди клиентов —владельцы офисов, торговых залов, аптек, строек, спортивных школ, продуктового ретейла.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение позволяет клиенту контролировать происходящие в организации процессы, управлять ими на расстоянии и оперативно реагировать на возможные инциденты. Так, в случае проникновения постороннего лица на закрытую территорию владелец получит уведомление об этом на свой телефон. При возникновении спорных ситуаций на рабочем месте или форс-мажора можно просмотреть нужный фрагмент видеозаписи, что поможет установить истинную причину инцидента и принять верное решение. Для безопасности передачи данных “Ростелеком” обеспечивает шифрование видеопотоков, а также хранение видеозаписей в наших дата-центрах».

Елена Морозова, индивидуальный предприниматель:

«У меня несколько мелких складских помещений в разных точках города, и я не всегда успевала оперативно отслеживать важные бизнес-процессы. В результате были потери, в том числе и финансовые. Мои партнеры предложили воспользоваться видеонаблюдением от "Ростелекома" и оснастить камерами рабочие участки. Совместно со специалистами провайдера выбрали места размещения, подобрали тариф. Буквально через месяц, просмотрев записи, установила, на каком этапе работы происходил сбой, который стопорил весь процесс. Без видеоконтроля никогда бы этого не выяснила. Поэтому сейчас планирую увеличить количество камер и спокойно съездить отдохнуть, зная, что в любое время смогу проконтролировать работу своего бизнеса».

«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входит установка видеокамер, хранение видеоматериалов в облачном хранилище, видеоналитика. Доступ к видеозаписям возможен из любой точки мира, где есть выход в интернет. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.