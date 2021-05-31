В Курске более 500 детей получили стипендию депутата Николая Полторацкого

Торжественное вручение сертификатов в школе №47 г. Курска

Более 500 курских школьников в конце года получили стипендию депутата Николая Полторацкого. Вот уже 15 лет он помогает талантливым школьникам из Сеймского округа. Это еще одна возможность мотивировать талантливых детей на учебу. Среди стипендиатов есть и те, кто удостаивается вознаграждения в течение нескольких лет.

Отличников стало больше

К примеру, ученик 10 «Б» из школы №45 Владимир Машошин 10 лет является обладателем депутатской стипендии. В будущем юноша хочет связать свою жизнь с программированием. В его аттестате одни «пятерки», а в этом году он стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, представлял регион на заключительном этапе в Тюмени.

– Стипендия Николая Полторацкого стимулирует нас учиться более усердно. В нашем классе ее получают 7 человек. И это лучший результат в школе, – делится Владимир Машошин.

С ним в классе учится и Илья Кузьмин. Он тоже отличник, участвовал в городской олимпиаде по истории, получил второй взрослый разряд по плаванию на областных соревнованиях, успешно выступил на Кроссе нации. Илья мечтает поступить в военное училище в Калининграде.

– Я получаю стипендию третий год. Трачу ее обычно на мороженое и развлечения. Мы очень благодарны Николаю Викторовичу за возможность заработать первые деньги. И отличников в школе стало больше, – говорит Илья.

Что число стипендиатов растет отмечает и директор учебного заведения Марина Слепухова. И тут же приводит цифры:

– Раньше около 40 человек было, потом 60, а сейчас уже 81 ребенок у нас получил стипендию Николая Полторацкого. Николай Викторович показывает своим примером, что можно добиться успеха своим трудом. Он живет проблемами детей, проблемами школы. И мы ему очень благодарны за поддержку.

А в школе № 47 им. С. В. Широбокова сертификаты ученикам вручили на торжественной линейке. Стипендиатов здесь тоже стало больше.

По словам директора Татьяны Прохоровой, три года назад в учебном заведении было 40 отличников, а в этом году их уже 79.

– Получение стипендии Николая Полторацкого мотивирует наших детей на учебу. Средства выдаются дважды в год, в декабре и мае. Все деньги перечисляются безналичным путем либо на карту родителей, если дети маленькие. Если ребенку есть 14 лет, то он открывает свою карту МИР в Сбербанке. Тогда стипендия перечисляется непосредственно ученику, – рассказывает Татьяна Анатольевна.

На линейке отец одной из учениц Вячеслав Петрухин вспоминает, как обрадовалась дочь, когда узнала, что получит стипендию:

– Пришла домой и тут же похвасталась. Она очень довольна, стремится к отличной учебе. И это уже второй ее сертификат! Хочу от родителей сказать спасибо предпринимателю Николаю Полторацкому. Он дает нашим детям огромный стимул получать хорошие оценки и развиваться.

Ребятам пример

На обладателей сертификатов депутата и предпринимателя Николая Полторацкого равняются и остальные ученики. Например, Алена Казьмина сейчас учится в 8-м классе. Впервые стипендию она получила в 3-м и с тех пор старается, чтобы в дневнике были одни пятерки.

– Пытаюсь быть примером для всех, быть лидером и преодолевать трудности. Учусь на пятерки, еще я была победителем по физической культуре, заняла первое место в городской олимпиаде, – рассказывает Алена.

Девятиклассник Вадим Цуканов получает стипендию все девять лет учебы. Он отличник, победитель городских олимпиад. Школьник делится секретом успеха:

– Не сдаваться, стремиться к своей цели, достигать чего-то нового. Здорово, что наши достижения оцениваются не только отметками.

– Более 15 лет наше предприятие выплачивает талантливым ребятам стипендию. Приятно, что это побуждает школьников лучше учиться, стремиться к новым достижениям, добиваться высоких результатов. Надеюсь, что все больше ребят будут вовлечены в интересный процесс получения знаний, – отмечает Николай Полторацкий, генеральный директор ГК «Промресурс».

Депутатскую стипендию получают ученики восьми учебных заведений Сеймского округа:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».

ОКОУ «Школа-интернат №5 г. Курска»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45»;

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №47 им. С.В. Широбокова»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р. М. Каменева»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50 им. Ю.А. Гагарина»;

ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Ирина Шабанова

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