Супруга Никиты Михалкова рассказала о кризисе модной индустрии

Татьяна Михалкова из года в год не меняет свой имидж на "Русском силуэте" - черное платье и "бантик" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в концертном зале «Свиридовский» прошел полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». На мероприятие приехала супруга известного кинорежиссера, Президент Благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

- «Русский ситуэт» охватывает несколько тысяч молодых дизайнеров. Это самый масштабный конкурс как по количеству участников, так и по охвату территории, - рассказала Михалкова. - Курск для нас особенно дорог, потому что когда-то, ровно 24 года назад, мы начали первый свой конкурс именно здесь. И мы с гордостью говорим, что у нас есть здесь единомышленники, люди, которые нас поддерживают. Мы благодарны всем педагогам, которые обучают молодых дизайнеров в университетах, в колледжах. Так, например, очень сильный колледж культуры в Курске, хочу отметить.

- Какие возможности открывает «Русский силтуэт» для начинающих модельеров?

Михалкова курирует конкурс молодых дизайнеров вот уже 24 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Победители конкурса «Русский силуэт» известны по всей стране. Около ста победителей полуфиналов конкурса со всех уголков России получают возможность участвовать в финальном показе, который проходит в столице. Мы горды, что многие победители «Русского силуэта» - из Курска.

На полуфинал в Курск в этот раз приехали более 40 участников из разных городов России. Мы горды, что все эти годы были вместе.

В конкурсе принимают именно молодые дизайнеры. Те, кто хочет работать в России. Даже если они получают возможность стажировки за границей, у нас есть такие награды, они все равно возвращаются в Россию. Они хотят работать здесь, поднимать нашу промышленность, производство. Это очень важно.

Полуфинал прошел в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Где смогут пройти стажировку победители нынешнего конкурса?

- Пандемия изменила все, она изменила экономическую структуру, географию. Многие зарубежные дома, куда из года в год ездили наши студенты – во Франции, в Италии – закрываются. Производство закрывается. Во всем присутствует минимализм. И все-таки наш конкурс существует. Молодые дизайнеры, несмотря на то, что им очень сложно, работают, учатся. Как в этом году будут проходить стажировки за рубежом, я не знаю. Происходит такая трансформация, что хочется пожелать, чтобы в это непростое время крепло российское производство. Хорошо, что существуют гранты – в области образования, промышленности – которые могут поддержать начинающего художника. Им по сравнению с западными домами, история которых насчитывает столетия существования, и тем не менее они закрываются, особенно тяжело.