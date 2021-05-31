В Курске на «Русском силуэте» выбрали лучших молодых дизайнеров

Молодые таланты представили свои коллекции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в концертном зале «Свиридовский» прошел полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». На конкурс специально приехала супруга известного кинорежиссера, Президент Благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

В полуфинале приняли участие дизайнеры из разных городов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заключительный этап курского полуфинала состоялся 28 мая. На нем были представлены 39 предварительно отобранных коллекций молодых дизайнеров из разных регионов России.

Жюри полуфинала под председательством президента Благотворительного фонда «Русский силуэт», члена-корреспондента Российской Академии художеств Татьяны Михалковой выбрало лучших из лучших. Победили две коллекции - "Русские сезоны" и "Сказ", авторы которых попробуют свои силы в финале конкурса. Он пройдет в столице.

Конкурс традиционно курирует Татьяна Михалкова Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главная задача конкурса – найти талантливых молодых дизайнеров и помочь им реализовать себя. Впервые "Русский силуэт" был запущен еще в конце 90-х, и тоже проходил в Курске. Нынешний по счету - 14-й.

Полуфиналы конкурса традиционно проходят в разных регионах России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Полуфиналы конкурса традиционно проходят в разных регионах России, что позволяет выявить молодые таланты из отдаленных уголков страны. В этот раз заочный этап стартовал 10 апреля. Отбор коллекций проходил в течение месяца. Лучшие получили приглашение на демонстрационный показ, который стал реальной возможностью принять участие в "Русском силуэте".

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