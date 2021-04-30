Почти 100 умных «Капсул» с голосовым помощником «Маруся» приобрели жители Курской области

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Наибольший спрос продаж зафиксирован в декабре, феврале и марте. В преддверии праздников число покупок «Маруси» увеличивалось вдвое по сравнению с обычными месяцами. Жители региона выбирали умные колонки в качестве подарка своим родным и друзьям. Больше всего их приобрели в городах Курске, Фатеже и Железногорске.

«Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» умеет управлять сервисами «Умный дом» и Wink. С помощью голосовых команд пользователь может без пульта переключать каналы, выбирать и запускать фильмы и сериалы, увеличивать или уменьшать громкость телевизора, включать и выключать розетки и лампочки.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня без цифровых сервисов уже невозможно представить свою жизнь, они делают ее проще и комфортнее. Умная колонка как раз такой продукт. Она поможет дома, обеспечит досуг и найдет нужную информацию для учебы и работы. "Капсула" берет на себя роль личного ассистента: с ее помощью легко управляться с бытовыми приборами, подключенными к умным розеткам. А для детей она станет настоящим другом, который споет колыбельную или расскажет сказку».

Анна Конькова, жительница города Курска:

«Покупала колонку дочери на Новый год. Она увидела такую у подружки и очень просила себе. Когда разобрались сколько в ней нужных функций, поняли, что это устройство для всей семьи. Мне рецепты озвучивает, дочке читает рассказы и устраивает вечерами танцы под любимые песни, муж переключает каналы ТВ голосом и обсуждает последние новости с умной колонкой, что доставляет ему невероятное удовольствие. "Капсула" хорошо слышит и очень четко выполняет все команды. Мы очень довольны. Скоро день рождения у племянницы, уже решили, что "Маруся" станет лучшим подарком для нее».

Голосовой помощник «Маруся» от «Ростелекома» и Mail.ru Group знает много развивающих игр для детей. Он также умеет включать радио и плейлист своего владельца в «ВКонтакте», звонить кому-нибудь из друзей в этой социальной сети. Кроме того, пользователи могут с ее помощью устанавливать будильники и напоминания, узнавать погоду в режиме онлайн в своем регионе и находить ответы на тысячи других вопросов. Мощность колонки в 30W позволяет слушать музыку даже в больших помещениях, а качество звука обеспечивается фронтально расположенными динамиками.

Приобрести «Капсулу» с голосовым ассистентом «Маруся» можно на сайте «Ростелекома» и в офисе продаж и обслуживания.