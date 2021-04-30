Приемы граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам прошли в Воронежской области

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Заявителей волновали темы ЖКХ и социальной защиты.

Спикер регионального парламента вместе со специалистами общественной приемной провел дистанционный прием граждан старшего поколения.

Заявители обратились к Владимиру Нетёсову с заявлениями по темам жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты. Вопросы касались водоснабжения, благоустройства, обращения с ТКО, работы управляющих компаний. Также в ходе приема обсуждалась адресная помощь одиноко проживающим пенсионерам.

Тематическая неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам проходит в Воронежской области с 26 по 30 апреля на базе региональной общественной приемной и местных общественных приемных партии. К участию приглашены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты Воронежской областной Думы и Воронежской гордумы, специалисты Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, регионального департамента здравоохранения и департамента социальной защиты населения области, юристы общественной приемной.

Для воронежцев организованы «горячая линия», дистанционные и выездные приемы.

Всего в рамках тематической недели в региональную и местные общественные приемные от воронежцев старшего поколения поступило около 700 обращений. Почти треть из них была рассмотрена депутатами Воронежской областной Думы.