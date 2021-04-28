Липецкая область и ДОМ.РФ подписали меморандум о намерении

.

Это возможно осуществить через доступное ипотечное кредитование и строительство жилых массивов с использованием инфраструктурных облигаций. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор Института развития Виталий Мутко.

Липецкая область входит в число регионов-лидеров по частному домостроению. Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства достигает 80%. Кроме того, по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число регионов России с самым высоким качеством жизни, заняв 12-е место.

«Чтобы область улучшала эти показатели, у ДОМ.РФ есть все необходимые инструменты: сразу несколько ипотечных программ, в том числе льготных и для семей с детьми. В помощь региону в этом смысле будут и бесплатные типовые проекты, которые появятся после конкурса, который мы запускаем. ИЖС, конечно же, нуждается в полноценной инфраструктуре. Она может создаваться с помощью инфраструктурных облигаций, - рассказал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Сегодня мы договорились, что этот важный инструмент инвестирования в стройотрасль будет использован и при многоквартирном строительстве в Липецкой области. Речь идет о двух проектах МКД площадью почти 330 тыс. кв. метров».

.

«На 2021 год перед липецкими строителями стоит задача ввести больше миллиона квадратных метров жилья. При поддержке ДОМ. РФ мы рассчитываем достичь этой цели. Привлечение инфраструктурных облигаций в строительство позволит нивелировать расходы регионального бюджета на возведение жилья или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий. Мы намерены строить больше жилья, чтобы улучшить качество жизни людей», - прокомментировал Игорь Артамонов.

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ, сотрудничество с Липецкой областью будет развиваться и в части формирования комфортной городской среды. Игорь Артамонов предложил фонду ДОМ.РФ поработать над дополнительным благоустройством Набережной в Липецке. Продолжится взаимодействие и по вовлечению в оборот неэффективно используемых федеральных земель. «В целом, наша совместная работа нацелена на достижение целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» и позволит значительно повысить доступность и качество жилья и городской среды для липчан», - подчеркнул Виталий Мутко.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.