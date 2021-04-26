Единый личный кабинет выбрали более 10 тысяч абонентов «Ростелекома» в Курской области

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За три месяца 2021 года количество активных пользователей сервиса выросло более чем на 20 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также в первом квартале вдвое увеличилось число клиентов, использующих мобильную версию приложения, – свыше 60 % всех абонентов ЕЛК в Курском регионе.

Единый личный кабинет – персональный офис клиента «Ростелекома». Здесь пользователь может менять тарифные планы, оплачивать счета без очередей и комиссий, добавлять новые и отключать имеющиеся сервисы, получать обратную связь от компании, копить и обменивать бонусы.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Единый личный кабинет дает возможность нашим клиентам взаимодействовать с компанией без визита в офис, что очень экономит их время. Простой интерфейс информационного сервиса позволяет самостоятельно и быстро управлять услугами связи. Это основные преимущества, по которым, я считаю, все больше абонентов “Ростелекома” выбирают личный кабинет. Также сервисом может пользоваться как сам абонент, так и члены его семьи, объединив лицевые счета в единую учетную запись. Это позволяет сразу оплачивать услуги всех домочадцев в считанные минуты, что тоже комфортно для клиента».

Ирина Гнездилова, жительница Железногорска:

«Я выбрала своим провайдером “Ростелеком” и довольна качеством связи и услуг. Единственное, что меня напрягало, – оплата по счету. Часто пропускала дату платежа, потому как некогда было бежать в офис, или просто забывала, и в итоге оставалась без связи. Когда узнала про возможности личного кабинета, подключила мобильную версию. Сразу разобралась где и что, сравнила тарифные планы, поменяла на более подходящий для меня и подключила автоплатеж. Теперь я уверена, что ничего не отключится и мой любимый сериал не остановится на самом интересном месте из-за неоплаты. А дочка обменяла накопленные бонусы на скидку в интернет-магазине».

Единый личный кабинет дает возможность подключить «Автоплатеж», позволяющий выбрать один из трех способов автоматической оплаты услуг. Средства будут списаны в указанный день, и абонент не останется без связи.

Узнать подробнее о сервисе и подключить его можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.