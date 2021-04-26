Курский депутат Николай Полторацкий за год пожертвовал 2,6 млн рублей на ремонт школ и детских учреждений

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На ремонт курских школ, детских садов и домов творчества депутат областной Думы Николай Полторацкий в течение года направил 2,6 млн рублей. На эти средства закупались необходимые стройматериалы, оплачивались работы. Более 17 учреждений, где занимаются дети, смогли преобразиться.

К примеру, директор курской школы № 45 Марина Слепухова показала здание, где учатся ребятишки из начальных классов.

– Его построили 55 лет назад. Оно старое, но дети его очень любят, – поделилась Марина Юрьевна.

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Недавно здесь полностью отремонтировали запасные выходы. На эти цели депутатом облДумы, сторонником партии «Единая Россия» Николаем Полторацким было выделено более 400 тыс. рублей. Помимо прочих работ, починили ступеньки – они стали безопаснее.

Здесь же в 2021 году по программе «Народный бюджет» старый забор заменят новым ограждением, а в спортзале основной школы сделают ремонт. Согласно программе, 5% от стоимости проекта должны были заплатить жители, но эти расходы также взял на себя Николай Викторович.

Руководитель учебного заведения вспоминает, что это не единственная помощь депутата. За несколько лет с его подачи заменили все окна в рекреациях основного здания. В прошлом году на это ушло около 200 тысяч рублей. По словам Марины Слепуховой, эта школа – родная Николаю Полторацкому. Когда-то он учился здесь. А сегодня помогает, поддерживает одаренных ребят стипендиями. Это огромная гордость для учеников – уверена директор.

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– Несколько лет назад возле основного здания депутат помог положить асфальт (стоимость – 1 млн рублей). Дети со всего района каждый вечер катаются здесь на роликах и велосипедах. А в 2017 году мы обратились к Николаю Полторацкому с просьбой выделить деньги на капитальный ремонт крыльца на центральном входе. Не успели отправить письмо, как к нам приехал его помощник, составил смету. И вот мы любуемся новой входной группой, вымощенной тротуарной плиткой. Кроме этого внутри здания депутат отремонтировал лестничные пролеты, помещение гардероба, сделал подвесные потолки. Благодаря Николаю Полторацкому наша школа, где учатся 900 детей, преображается. От нашего коллектива и родителей огромное ему спасибо!, – поблагодарила Марина Слепухова.

В списке учреждений, которым помогает парламентарий, есть и детские сады, и школы искусств. Генеральный директор ГК «Промресурс» Николай Полторацкий постоянно оказывает им поддержку. Благодаря депутату, помещения, где занимаются ребята, становятся комфортнее.

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За последний год Николай Полторацкий оказал помощь в ремонте и покупке стройматериалов следующим учреждениям:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 28»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 им. С. В. Широбокова»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 им. Ю. А. Гагарина»;

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7»;

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 50»;

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»;

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 70»;

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 72»;

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 80»;

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 91»;

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 99»;

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 121»;

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3»;

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 9» г. Курска;

МБУ ДО «Дворец детского творчества»;

и другие.

Ирина Шабанова

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