30 тысяч курских абонентов видеосервиса Wink управляют просмотром

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В первом квартале этого года пользователями сервиса стали около 1 500 курян, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего услугу оценили жители городов Курска, Курчатова и Фатежа.

«Управление просмотром» позволяет пользователю настраивать телевидение под свои интересы и распорядок дня. К примеру, можно поставить эфир на паузу, посмотреть передачу или фильм из архива в течение трех дней, записать любимый фильм и многое другое. Для хранения записей каждому абоненту доступно семь гигабайт памяти.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для комфорта наших клиентов мы предлагаем технологичные услуги, благодаря которым одним нажатием кнопки на пульте открываются новые возможности цифрового телевидения. С помощью функции “Управление просмотром” смотреть контент мультимедийной платформы Wink можно в любое удобное время. Мы отмечаем рост востребованности сервиса среди клиентов компании, который особенно стал заметен в период пандемии, когда все члены семьи находились дома и вынуждены были “делить” между собой эфир. Услугу легко подключить в меню видеосервиса – и это еще один весомый плюс платформы Wink».

Ирина Попова, жительница города Льгова:

«У меня очень плотный график, ненормированный рабочий день, и не получается смотреть передачи в реальном времени. Коллеги подсказали, что есть такая фишка и можно передачи и фильмы смотреть, когда удобно. Теперь даже вечером я не спешу все сделать быстрее, как раньше, чтобы успеть на любимый сериал. С услугой "Управление просмотром" одним нажатием клавиши пульта возвращаюсь в начало фильма и смотрю без проблем. Так еще и рекламу проматываю, ставлю на паузу трансляцию, если нужно срочно отлучиться от телевизора. В общем, эта функция заслуживает от меня самой высокой оценки!».

Получить дополнительную информацию о сервисе «Управление просмотром» можно по телефону 8 800 100 08 00.