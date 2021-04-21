В Воронежской области обсуждают реализацию на региональном уровне Послания главы государства Владимира Путина

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов, особое внимание глава государства уделил демографии, здравоохранению, образованию, социальной поддержке населения.

– Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поставил задачи, которые лягут в основу работы всех ветвей и уровней власти. Причем сроки выполнения обозначены достаточно сжатые. Было много сказано о мерах поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Хочу особо отметить беспрецедентную финансовую и организационную помощь федеральных властей. В частности, по поручению президента в двухмесячный срок был построен многофункциональный инфекционный центр, который снял существенную нагрузку с других воронежских учреждений здравоохранения и спас жизни сотен жителей региона.

В целом Воронежская область достойно прошла год пандемии — по данным Фонда развития гражданского общества наш регион вошел в двадцатку лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Важно, чтобы и в текущем году каждый потраченный рубль, каждое решение были максимально эффективными. Ключевой задачей депутатского корпуса Воронежской областной Думы здесь будет не только контроль за оказанием социальной помощи гражданам, но и оперативное принятие законодательных решений, как это было в прошлом году, когда в дополнение к федеральным мерам поддержки граждан и бизнеса были введены и региональные. Законодательная и исполнительная власть Воронежской области разработали ряд налоговых льгот для предприятий малого и среднего бизнеса, полным рублем были софинансированы средства, направляемые на поддержку населения, особенно семей с детьми и граждан, потерявших работу. В целом в период пандемии в Воронежской области действовало 95 мер поддержки граждан и бизнеса. Общий объем дополнительных мер поддержки населения превысил 13 млрд рублей.

В Послании Президент уделил внимание инициативам «Единой России» в части социальной защиты населения, доступности медицинской помощи.

Напомню, «Единая Россия» вышла с инициативой обновления в регионах парка автомобилей скорой помощи. В Воронежской области по предложению фракции «Единая Россия» депутаты областной Думы совместно с губернатором внесли изменения в бюджет региона в текущем году, благодаря чему на закупку автомобилей скорой помощи дополнительно направлено 138,6 млн. рублей.

Мы готовы совместно с исполнительными органами власти региона и местного самоуправления оперативно приступить к подготовке плана по реализации Послания в регионе, обеспечить постоянную обратную связь с избирателями. Главная задача — сделать жизнь людей благополучной, создать условия для роста доходов населения, развития человеческого капитала, — сказал Владимир Нетёсов.

Председатель Комитета по труду и социальной защите населения Воронежской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Людмила Ипполитова отметила важность того, что президент продлил действие материнского капитала и анонсировал появление новых мер поддержки семей с детьми.

- Важно, что в дополнение к существующим мерам поддержки населения добавятся новые. Это и поддержка неполных семей, помощь беременным женщинам с низким доходом, стопроцентные выплаты по листам нетрудоспособности для матерей с детьми до 7 лет. С учетом того, что пандемия продолжается, президент анонсировал выплату в размере 10 тыс. рублей к новому учебному году на каждого школьника и будущего первоклассника. Еще одно важное решение, которое мы услышали, — это продление материнского капитала до 2026 года. Напомню, что в Воронежской области действует также региональный маткапитал, один из самых высоких в стране — 150 тыс. рублей. Кроме того, президент поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей, — сказала Людмила Ипполитова.