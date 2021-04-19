В Курске вспомнили аварию на ЧАЭС

Драма Миндадзе о Чернобыле снята по личным дневникам свидетелей аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В год науки и технологий Курский кинофонд запустил новый проект «Кинодневники. История страны в кино» - это исторический киноклуб с выступлениями экспертов и просмотром тематических фильмов.

Куряне-ликвидаторы поделились своими воспоминаниями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Его очередное заседание было посвящено 35-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Гостям «Кинодневников» представили малоизвестную отечественную картину, удостоенную престижных наград на международных кинофестивалях - драму 2011 года «В субботу» режиссера Александра Миндадзе, снятую по дневникам свидетелей трагедии.

О курском периоде жизни Героя России, члена правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова рассказал краевед Павел Рыжков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Картина завоевала гран-при кинофестиваля в Брюсселе, победила в номинации «Лучший сценарий» на кинофестивале «Золотой Орел», была номинирована на кинопремии «Ника» и «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Александр Миндадзе лично представлял свой фильм курянам в рамках фестиваля «Сталкер» 10 лет назад. На этот раз права на демонстрацию фильма Курскому кинофонду предоставила Гильдия кинорежиссеров России. . О том, как роковой эксперимент чуть было не провели на Курчатовской АЭС, а также о курском периоде жизни Героя России, члена правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова рассказал краевед, редактор отдела культуры газеты «Городские известия» Павел Рыжков. О научной стороне вопроса поведал ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности ядерно-энергетической установки Курской АЭС Михаил Полянский.

"Атомный квиз" среди гостей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Два очевидца событий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ведущий инженер-физик ОЯБиН Александр Пискун и ветеран КуАЭС Николай Чебышев вспомнили, какие картины представали в те дни перед их глазами.

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Также гости поучаствовали в "Атомном квизе" и получили сувениры.