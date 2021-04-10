Владимир Спиваков: «Сцена – это лучший учитель»

Владимир Спиваков и Георгий Агеев рассказали о том, как коллектив переживает локдаун Фото: Светлана ВОЛКОВА

О том, с какими чувствами музыканты возвращаются на сцену после ограничений, рассказал маэстро:

- Какое счастье, что мы можем вернуться на сцену! Нам так завидуют все, кто живет в Америке, в Европе. Мы получаем такие невероятные комментарии! Сейчас же ничего скрыть нельзя – разносят по всему миру новости о наших гастролях. И люди пишут – неужели это только вчера было, эти цветы вы получили только вчера, а что это за город Старый Оскол, мы не знаем даже такого.

Программа была составлена из произведений популярной классики Фото: Светлана ВОЛКОВА

А что касается западных артистов, которые приезжают к нам, они просто плачут на сцене. Вот мне говорят, что в театре солисты из Италии, которые приезжают сюда и начинают петь, и плачут от счастья.

- В чем особенность нынешнего гастрольного тура по России?

- Например, мы приезжаем в город, где никогда не было симфонического оркестра. Люди впервые услышали высочайшую музыку, шедевры русской музыки. Она, конечно, живет где-то в генах народа, это точно я вам говорю. Но просто они никогда не имели возможности ее слушать.

Очень часто подходят люди после концерта и говорят – как мы могли жить без этого всего. Мы репетируем очень много и даем качество такое на этих концертах в Губкине или в Старом Осколе, как и в Карнеги Холл в Нью-Йорке. Абсолютно, я отвечаю за свои слова. Ну, и сцена – лучший учитель в результате. Репетиции нужны, конечно, но все равно – на сцене проверяется все, что мы делаем на репетициях и для чего.

Очень важен получить ответ публики. И на сцене, когда весь дух поднимает сам себя, ничего лучше этого нет.

Программа была специально составлена для этого турне – шедевры русской и мировой музыки. Начинается она, естественно, С произведений Петра Ильича Чайковского. Кстати, только что выпустили записи трех последних симфоний Чайковского - четвертой, пятой и шестой. Можно гордиться этим. В концерте принимают участие музыканты нашего оркестра. Для них это тоже почетно и важно. Люди видят, какого уровня это оркестр. Таких музыкантов еще поискать надо.

Российская публика тоже соскучилась по качественной живой музыке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Директор Национального филармонического оркестра Георгий Агеев:

- Мы неотделимы от всей страны. Вынужденная пауза затянулась с марта по сентябрь. В сентябре мы стали работать в Москве при полунаполненных залах. Вначале было половина зала, потом ситуация ухудшилась – четверть зала. Но мы продолжали, как только была возможность у какого-то региона нас принять, гастролировать по России. Поскольку это наша миссия, наше предназначение, и мы обязаны оправдывать свой статус национального оркестра. Прежде всего, мы гастролировали по России. Москва и Петербург – это важно, но не вся Россия ограничивается этими двумя великими городами.