В Курске депутат Николай Полторацкий пожертвовал полмиллиона на проект «Народный бюджет»

Обновленный детский сад № 91 радует глаз. В нем тепло и комфортно.

В Курске депутат Николай Полторацкий выделил пожертвование денежных средств на реализацию проекта «Народный бюджет». В рамках программы в области благоустраиваются дворы, улицы, строятся спортивные и детские площадки, ремонтируются социальные и культурные объекты. Для реализации проекта необходимо три источника финансирования: региональный, районный бюджет и софинансирование со стороны спонсоров и местных жителей (не менее 5% от стоимости). Однако собрать эти деньги с людей бывает непросто.

Детский сада №91 дождался капремонта

В 2019 году 40-летний юбилей отметил детский сад №91, расположенный на улице Энергетиков. Здание, в котором многие годы не делали капремонт, теперь видно издалека, благодаря яркому фасаду. Работы здесь проводят по программе «Народный бюджет». В 2020 году на ремонт фасада выделили почти 3 миллиона рублей.

– Сейчас детский сад выглядит красивым, современным и является украшением нашего микрорайона. Он очень нравится, как жителям района, так и родителям, и особенно детям. Хочется сказать спасибо депутату Николаю Викторовичу Полторацкому, который в течение двух лет оказывает помощь в софинансировании капитального ремонта в рамках проекта «Народный бюджет». Благодаря этому наш сад смог приобрести такой замечательный вид. Но дело не только в эстетике. После ремонта детям стало тепло и комфортно, так как были отремонтированы швы и утеплены стены здания, – рассказала заведующая образовательной организации Наталья Рудская.

Скоро начнется второй этап реконструкции. Депутат, много лет помогающий детскому саду, снова откликнулся на просьбы сотрудников дошкольного учреждения и выделил 87 тысяч рублей.

– Ежегодно мы обращаемся к Николаю Викторовичу, и он решает наши текущие проблемы, например, финансирует покупку строительных материалов, игрушек, техники, – говорит заведующая.

В школе №33 грядет реконструкция

В курской школе №33 также в рамках программы «Народный бюджет» в этом году отремонтируют фасад и крыльцо. Для софинансирования требовалось около 150 тысяч рублей.

– Мы обратились к депутату Николаю Полторацкому, и он сразу же выделил средства, – рассказывает директор школы Алла Костарная. – Он давно помогает нашей школе, уже более 10 лет выплачивает стипендии лучшим ученикам. Во время коронавируса закупал для нас дезинфицирующие средства. Постоянно оказывает помощь в ремонте: полностью заменены аварийные окна и входные группы на лестничных проектах, в 2020 году к 60-летию школы проведен ремонт в методическом кабинете (учительской) с заменой мебели, детям, нуждающимся в лечении Николай Викторович обязательно помогает. Это человек слова и дела! Мы и сами обращаемся, и Николай Викторович постоянно спрашивает, чем он может нам помочь.

Летом обновят спортзал в школе №45

Ремонтные работы здесь запланированы с 24 июня по 1 августа. Об участии в программе «Народный бюджет» рассказала директор школы Марина Слепухова:

– Николай Полторацкий очень помогает школе по всем вопросам, с которыми мы обращаемся. Осенью сделали ремонт в начальной школе, на сумму около 250 тысяч заменили окна в основном здании школы. По программе «Народный бюджет» мы решили отремонтировать спортивный зал и ограждение территории начальной школы. Софинансирование должно было составлять 120 тысяч, мы понимали, что сами не справимся со сбором этой суммы. Поэтому обратились за помощью к Николаю Викторовичу, и он нам выделил деньги.

В городском культурном центре «Лира» положат новый паркет

Городской культурный центр «Лира» в Курске построили в 1967 году. Сейчас в нем занимаются больше 1100 воспитанников. Однако уже давно требовал ремонта старый, обветшалый паркет. Из-за многочисленных дефектов его нельзя было обработать огнезащитными материалами. Центр могли закрыть по требованию прокуратуры и госпожнадзора. Ведомства даже обращались с этим вопросом в суд. Нужно было срочно менять паркет в фойе второго этажа и двух хореографических классах. Сотрудники «Лиры» подали документы на участие в программе «Народный бюджет». Общая стоимость работ составила 2 млн 888 тыс. рублей. Сумму софинансирования – 144 тысячи –перечислил депутат Николай Полторацкий. Работы в центре «Лира» планируют завершить к концу мая.

– Мы смогли собрать эти деньги только благодаря Николаю Полторацкому, – рассказывает директор ГКЦ «Лира» Людмила Булгакова. – Иначе нам бы пришлось просить родителей, участников творческих коллективов, работников центра, фактически идти с протянутой рукой. По нашим расчётам, сотрудникам пришлось бы отдать по три тысячи из своей зарплаты. Николай Викторович откликнулся и выделил всю сумму. Он постоянно с нами, к 45-летию «Лиры» подарил миллион рублей на ремонт учреждения. Во время пандемии обеспечил нас дезинфицирующими средствами. Мы настолько благодарны, с чем бы ни обратились к нему, обязательно последует помощь.

https://www.kp.ru/online/news/4241815/

Ирина Шабанова