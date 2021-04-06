Металлоинвест – в лидерах рейтинга раскрытия информации по целям устойчивого развития

Рейтинг оценивает качество раскрытия информации в нефинансовой отчетности Фото: предоставлено пресс-службой

В новом рейтинге по раскрытию информации по целям устойчивого развития ООН представлено 43 компании. Металлоинвест вошла в категорию А и стала одним из лидеров рейтинга.

Компания поддерживает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), принятые в 2015 году, которые направлены на решение приоритетных экологических, экономических и социальных проблем планеты.

Рейтинг подготовлен по инициативе и при поддержке комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.

Рейтинг оценивает качество раскрытия информации в нефинансовой отчетности, а также позволяет проанализировать зрелость предприятий с точки зрения внедрения ЦУР в стратегии и бизнес процессы. Цель данного проекта - улучшение качества управления в сфере устойчивого развития, повышение прозрачности бизнеса и развитие ответственной деловой практики.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев рассказал, что компания ежегодно публикует информацию о вкладе в устойчивое развитие, представляет в отчетности стратегию по достижению ЦУР:

– Большое внимание уделяем популяризации ЦУР и вовлечению сотрудников. В Компании разработан уникальный образовательный курс по устойчивому развитию. В этом году планируем обучить более 12 тысяч сотрудников, а в дальнейшем сделать курс открытым для широкой общественности.

Металлоинвест придерживается всех 17 Целей устойчивого развития. Но наибольший вклад в рамках своей деятельности вносит в достижение таких Целей, как защита здоровья, повышение доступности качественного образования, уровня жизни, обеспечение достойных условий труда и экономический рост, развитие промышленности, инфраструктуры и внедрение инновационных технологий.