«Мне говорили, что это не мужское занятие» - юный курянин плетет кружева и побеждает на Всероссийских фестивалях

Поначалу Леша стеснялся своего увлечения

«Садился отдельно от остальных, чтобы не видели и не смеялись»

Алексей Кирсанов из деревни 2-я Васильевка Советского района Курской области занимается кружевоплетением в районном Доме пионеров и школьников уже три года. Однако к своему любимому хобби мальчик «пришел» не сразу.

- В Доме пионеров Леша занимался в кружке компьютерной графики. Несколько месяцев он проходил мимо нашего кабинета и смотрел, как плели кружево девочки. Потом все же решился зайти, начал задавать вопросы, - рассказала «КП» директор Дома пионеров и школьников Советского района и педагог Леши Марина Караева. - Однажды он попросил научить его плести. Попробовал, понравилось. Так он и продолжил заниматься этим делом.

Друзья мальчика скептически относились к его увлечению

Педагог вспоминает, на первых занятиях Леша просил, чтобы его сажали отдельно от остальных – в угол кабинета. Мальчик не хотел привлекать к себе внимание других детей, так сильно он стеснялся.

- Первое время он так и плел – дальше от всех, чтобы мальчишки не видели и не смеялись. Я долго с ним разговаривала на эту тему, говорила, что в этом нет ничего постыдного, мужчины создают и машины, и эскизы женских платьев. И вот, лишь спустя два месяца он перестал стесняться, пришел на занятия и сел вместе со всеми. Сейчас из мальчишек он занимается у нас один, - говорит Марина Сергеевна.

Кружевоплетение – главное хобби в жизни Леши

Леша признается, действительно, поначалу друзья отнеслись скептически к такому его увлечению.

- Мне говорили, что это не мужское занятие и что у меня ничего не получится. Но я никого не слушал и продолжал заниматься тем, что мне нравится, - рассказывает мальчик. – Сейчас они изменили свое мнение. Наоборот, поддерживают меня и говорят, я молодец, что не бросил.

Теперь наравне с педагогом

Леша быстро начал добиваться первых успехов в новом увлечении и сейчас даже создает изделия на заказ.

- У него золотые руки, видно сразу, что кружевоплетение – это его. Буквально через полгода он плел уже очень серьезные работы, которые обычно создают дети, обучающиеся три года, - говорит Марина Караева. - Леша очень работоспособный, иногда ему не хватает учебных часов, поэтому он часто плетет дома. Сейчас я могу сказать, что он освоил все тонкости мастерства и по способностям равен мне. Когда мне нужна помощь в каких-то проектах, то могу понадеяться только на него, отдаю на несколько дней работу ему и знаю, что она будет выполнена качественно.

Мальчик имеет много наград

В своей семье Леша единственный занимается рукоделием. Кружевоплетение – главное хобби в его жизни. Занятия проходят каждые выходные по четыре часа, поэтому учебе это никак не мешает.

На кружева уходило по десять часов в день

Рисунки, по которым плетет свои работы юный рукодельник, создаются профессионалами. Из огромного множества школьник выбирает тот, который больше всего ему понравился и начинает работу. Мальчик признается, он и сам хотел попробовать создать такой рисунок с нуля, но понял, что это очень нелегко, поэтому оставил эту идею на потом.

Некоторые свои работы юный мастер создавал всего за три дня

Количество времени, которое уходит на выполнение работы, зависит от сложности изделия и рисунка.

- Дольше всего я плел кружевной воротник – полтора месяца. Однако были у меня работы, которые я делал всего за три дня. Например, небольшой домик в рамке. Но тогда я уделял работе над этим изделием десять часов в день, - говорит Леша.

Победы в конкурсах

Талантливый курянин занимается кружевоплетением всего три года, однако за это время он получил много наград. Леша – ежегодный победитель областного конкурса «Мир творчества» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Также мальчик два раза одерживал победу на Всероссийском фестивале «Наследники традиций». В этом году на фестивале в Вологде Леша представил шелковое кружево – коллекцию из двух воротников и льняной салфетки. Работа получила название «Курская».

На Всероссийском фестивале «Наследники традиций» Леша представил коллекцию из двух воротников и льняной салфетки

- Раньше мы отправляли на фестиваль одиночную работу, но так как принимаем в нем участие уже не в первый раз, понимаем, как тяжело одержать победу. Мы соревнуемся с большим количеством талантливых детей, поэтому в этот раз пробовали отправить работу посерьезнее, - говорит Марина Караева.

Сейчас со своим педагогом Леша готовится к поездке в Вологду для очного этапа фестиваля, где пройдет награждение победителей. Специально для этого мальчик готовит кружевное панно.

Также в планах у школьника закончить очередное свое изделие, над которым он активно работает – коллекция мальчика пополнится белой кружевной салфеткой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Основная задача любого хобби – это развитие

Проблема, когда дети стесняются своих увлечений из-за того, что в массовом понимании «не женское это дело» или наоборот «не мужское», встречается довольно часто. А вот, что об этом думают специалисты:

- Разделение увлечений и хобби на «мужские» и «женские» придумали взрослые. Если же мы говорим о детях, то любое занятие позволяет ребенку развиваться, - рассказала «КП» педагог-психолог центра «Гармония» Екатерина Афонасова. - Часто родители беспокоятся, когда их ребенок начинает заниматься чем-то, чем, по их мнению, заниматься не должен. Например, когда мальчики хотят ходить на танцы, а девочки – на дзюдо. На самом деле причин для беспокойства нет.

Это мы, взрослые, думаем, что, если в шесть или в 15 лет ребенок интересуется рисованием, то станет художником. Такое действительно может произойти, но при совпадении множества разных факторов. Основная задача любого хобби, любого занятия в детском или подростковом возрасте – это улучшение его навыков, знакомство с новыми сферами и новыми увлечениями. Чем больше разноплановых увлечений ребенок попробует, тем легче ему будет ориентироваться как в профессиях, так и в интересах.

Психолог также поделилась тем, как детям перестать стыдиться своих увлечений и не обращать внимания на мнение общества:

- Чтобы ребенок не стеснялся, не боялся, чтобы он мог спокойно и честно рассказать о том, чем он хочет заниматься, он должен знать, что его родители, близкие люди, не осудят его выбор. Если в семье нет условного разделения на «мужские» и «женские» хобби, если родители понимают, что любое занятие – это хорошо, то ребенку будет легко говорить о своих предпочтениях, - говорит Екатерина Афонасова. – В подростковом возрасте ребенок может столкнуться с непониманием в среде сверстников. Тут опять же важна поддержка, это может быть поддержка родителей или друзей. Если ребенок обладает хорошей самооценкой и знает, что может положиться на близких, то даже при неодобрительном отношении сверстников ему будет легко рассказать о своих увлечениях и продолжить ими заниматься.