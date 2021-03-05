В Дорожный фонд Воронежской области добавили еще 1,4 млрд рублей

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Средства были утверждены на восьмом заседании регионального парламента.

–Депутаты согласовали увеличение ассигнований дорожного фонда Воронежской области на сумму 1,4 млрд рублей. Финансирование выросло, в том числе, за счет общих доходов областного бюджета на 692 млн рублей, а также уточненного транспортного налога в размере 247 млн рублей. Таким образом, дорфонд региона в 2021 году составит более 17 млрд рублей, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Как пояснил председатель думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, после принятия бюджета Воронежской области на 2021 год в течение полутора месяцев Комитет вместе с фракцией «Единая Россия» продолжил масштабную работу по наращиванию дополнительных средств на модернизацию дорожной сети региона и ее транспортной отрасли.

– В результате этой работы нами были внесены предложения, которые поддержаны депутатским корпусом. И на данный момент объем дорожного фонда составляет не меньше прошлогоднего. При этом по ряду направлений финансирование выросло значительно. Так, было дополнительно выделено почти 700 млн рублей на муниципальные сельские дороги (общая сумма на их модернизацию составит 3,6 млрд рублей). Практически на 700 млн рублей увеличены расходы на обновление региональных дорог — в общей сложности на них будет направлено 9,6 млрд рублей, — рассказал Владимир Верзилин.

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Субсидии городскому округу город Воронеж на дорожное хозяйство составят в целом более 3,5 млрд рублей. В этом году из этих средств частично поступит финансирование на начало строительства Остужевской развязки.

– Мы четко определили, что 220 млн рублей будет выделено на первую очередь строительства этого инфраструктурного объекта. Уверен, федеральный бюджет подкрепит своими средствами строительство сооружения, которое значительно снизит затруднение в движении автомобильного транспорта, имеющееся сегодня в левобережной части Воронежа. Все принятые цифры говорят о том, что мы и дальше будем работать над тем, чтобы воронежцам было легче ездить по дорогам, — подчеркнул председатель Комитета Владимир Верзилин.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также сообщил, что в рамках первой весенней корректировки значительно увеличены ассигнования на развитие транспортной системы региона. На эти цели дополнительно выделено более 520 млн рублей. Из них почти 457,5 млн пойдет на закупку новых автобусов для пассажирских перевозок в городском округе город Воронеж и муниципальных образованиях Воронежской области, кроме того, 61 млн рублей поступает на разработку документа транспортного планирования Воронежской городской агломерации.

Фото представлено пресс-службой Воронежской областной Думы