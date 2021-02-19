Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов побывал в Липецком авиацентре

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С офицерским составом встретился глава региона Игорь Артамонов. Руководитель области поздравил военнослужащих с наступающим праздником и вручил им заслуженные награды.

«Воздушно-космические силы вносят огромный вклад в безопасность нашей страны, – сказал Игорь Артамонов. – История липецкого авиацентра имеет много славных страниц. Мы гордимся нашими лётчиками. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать мира, благополучия и здоровья. Спасибо за ваш труд».

Офицеры получили государственные и областные награды. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении боевой службы, а также за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности военнослужащим были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова и Суворова.

За безупречную службу и добросовестное исполнение должностных обязанностей областными наградами отмечены 40 военнослужащих Липецкого авиацентра. В их числе 10 человек, удостоенных юбилейной медали «Во славу Липецкой области». За особые заслуги и достижения, проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении своих служебных обязанностей и в честь Дня защитника Отечества личный состав липецкого авиацентра награждён Почётным знаком «Во славу земли липецкой».

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.