Игорь Артамонов на заседании Совета по улучшению инвестклимата в Липецкой области призвал сохранить положительную динамику

.

Об итогах деятельности в прошлом году и задачах на 2021-й шла речь на сегодняшнем заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Это первое заседание Совета в нынешнем году. Его трансляция велась в сети Интернет согласно требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Совет по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, образованным для содействия созданию благоприятного инвестиционного климата, обеспечению стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории региона. В его состав входят представители органов исполнительной власти Липецкой области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, науки и образования, общественных объединений предпринимателей и эксперты.

«Создание благоприятного инвестиционного климата – комплексный процесс, требующий грамотного управления и слаженной работы всех структур, – сказал, открывая заседание Игорь Артамонов. – Административно-деловой климат региона формировался на протяжении многих лет. Липецкая область зарекомендовала себя как надежного, честного и ответственного делового партнера. И мы дорожим доверием инвестора».

На заседании говорилось, что в 2020 году по итогам 6 и 9 месяцев Липецкая область входила в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) по темпам роста инвестиций в основной капитал и занимала второе место после Москвы по объему инвестиций на одного жителя. По оценке объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2020-го сохранится на уровне предыдущего года в сопоставимых ценах и составит 167 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал на душу населения по Липецкой области – 147 тыс. рублей, что на 9% выше относительно 2019-го. Исходя из прогнозных данных, отношение объема инвестиций к ВРП составит 28%.

По структуре инвестиций доля собственных средств в два раза превышает привлеченные, а по видам экономической деятельности – в первую очередь инвестиции в регион приходят в обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, связь и логистику. Привлечение инвестиций в муниципальные образования области является приоритетным направлением в развитии территорий. Третий год подряд лидером по привлечению инвестиций в основной капитал на душу населения среди муниципальных образований становится Елецкий район. Инвестиции там составили 327,5 тыс. рублей на человека. Также значения этого показателя выше среднеобластного уровня в Лебедянском (194,7 тыс. рублей), Усманском (182,8 тыс. рублей) и Грязинском (177,4 тыс. рублей) районах, в Липецке (170,4 тыс. рублей), Чаплыгинском (162,3 тыс. рублей) и Хлевенском (156,4 тыс. рублей) районах.

«В 2020 году был расширен перечень мер поддержки для инвесторов, – проинформировал в своем выступлении заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. – Мы подписали первое соглашение в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (СЗПК) о реализации нового инвестиционного проекта. Главная идея которого – гарантия неизменности условий ведения бизнеса для инвесторов. Наша инвестиционная стратегия направлена на сохранение благоприятных условий инвестирования, поддержку стабильных и надежных партнерских отношений с бизнесом. Держать слово, данное инвестору на входе в регион, – вот приоритет власти. Заслуженное годами доверие делового сообщества к администрации Липецкой области лежит в основе инвестиционной и деловой активности».

В ходе заседания отмечалось, что сегодня регион обладает всем необходимым для реализации новых инвестиционных проектов – инфраструктурными инвестиционными площадками различных форматов, подготовленными кадрами, инструментами материальной и нефинансовой поддержки проектов, комфортной административной средой. В 2020 году был модернизирован Инвестиционный портал Липецкой области, теперь он максимально удобный и информативный для инвестора. Достоинства нового ресурса: удобно пользоваться; доступна мобильная версия; качественная английская версия портала; интерактивная карта инвестиционных площадок; меры государственной поддержки, презентация; телефон «Единое окно» для инвестора.

На заседании члены совета также дали оценку деятельности Агентства инвестиционного развития, проанализировали реализацию мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Липецкой области, рассмотрели еще целый ряд актуальных вопросов. Подводя итоги работы, Игорь Артамонов подчеркнул, что инвестиции сегодня – решающий фактор подъема экономики. «Темп роста в этой сфере в Липецкой области превышает среднероссийский показатель, – отметил глава региона. – Необходимо этот темп удержать, положительную динамику сохранить, а намеченные планы выполнить».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.