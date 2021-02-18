В январе инфляция в Курской области превысила 6%

В регионе выросли цены на многие продовольственные товары Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в январе в Курской области составила 6,1%, ускорившись за месяц на 0,3 процентного пункта. Факторы, которые влияют на инфляцию, носят в основном федеральный характер. Это и продолжившийся перенос в цены произошедшего в 2020 году ослабления рубля, и подорожание сырьевых товаров по всему миру, в частности, аграрных, и дополнительные затраты бизнеса.

Между тем Росстат в Курской области в январе зафиксировал замедление темпов прироста цен на яйца, сахар и сливочное масло. По данным администрации региона, больше 50 торговых точек присоединились к соглашению о сдерживании цен. Однако в регионе выросли цены, например, на свинину. Одной из причин стал рост производственных издержек и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в регионе из-за АЧС. В некоторых районах были приняты меры для ликвидации очагов заражения и приостановлена деятельность крупных свинокомплексов. Это, соответственно, повлекло снижение предложения свинины и ускорило годовые темпы прироста цен на нее. В итоге январская продовольственная инфляция в Соловьином крае составила 7,4%.

На непродовольственном рынке инфляция ускорилась до 6,5%. По-прежнему высоким остается спрос на автомобили при недостаточном предложении. Как известно, при дефиците именно спрос диктует цену - в том числе и на региональном авторынке. С начала января 2021 года произошло повышение акцизов на бензин, что практически сразу отразилось на стоимости автомобильного топлива.

А вот на увеличение до 3,2% инфляции в сфере услуг повлияли, в том числе, решения региональных перевозчиков. В январе была скорректирована стоимость проезда в маршрутных такси и микроавтобусах - предприятия пассажирского транспорта отреагировали на удорожание обслуживания и ремонтных работ из-за роста цен на запчасти и материалы.

- По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет пик в начале весны, после чего начнет плавно снижаться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, - отметил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.