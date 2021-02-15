Секреты мастерства открыл юным воронежским спортсменам победитель Молодежного чемпионата мира по хоккею

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Помогли организовать мастер-класс для детей со звездой российского хоккея депутаты Воронежской областной Думы.

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Победитель Молодежного Чемпионата Мира 2011 года, мастер спорта, обладатель Кубка Петрова ВХЛ Никита Двуреченский дал уроки хоккейного мастерства юным воронежским хоккеистам в прошлое воскресенье.

«Чемпионские» занятия прошли в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» и проекта «Детский спорт». Мастер-классы организованы Комитетом Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту совместно с департаментом физической культуры и спорта.

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В церемонии открытия серии мастер-классов приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин, председатель Комитета регионального парламента по физической культуре и спорту Александр Пешиков, зампред Комитета по физической культуре и спорту, председатель регионального Общественного совета проекта «Детский спорт» Ольга Ортина, руководитель городского управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.

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Приветствуя участников спортивного события, Владимир Нетёсов отметил, что подобные встречи направлены не только на популяризацию занятий игровыми видами спорта. Это еще и возможность для начинающих спортсменов в рамках тренировки пообщаться с выдающимися игроками мирового уровня.

— Сегодня одной их важных задач является развитие физической культуры и приобщение детей к занятиям спортом. В нашем регионе для этого создаются все условия — строятся ледовые арены, футбольные стадионы, открываются ФОКи. Только на базе этого комплекса создана детско-юношеская школа, где юные спортсмены в 4-х возрастных категориях имеют возможность бесплатно заниматься хоккеем. Я считаю, что занятия игровыми видами спорта должны быть доступны каждому ребенку, независимо от доходов и благосостояния семей, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

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Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России Никита Двуреченский, кстати, автор одной из заброшенных шайб легендарного финала в Баффоло, который завершился победой российской команды со счетом 5-3, высоко оценил мастерство юных хоккеистов и отметил, что в процессе тренировок наряду с техникой и тактикой, не менее важна мотивация.

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— Непосредственное общение на льду с известными спортсменами, обладателями чемпионских титулов помогает детям настроиться на победу и дальнейшее развитие в спорте. К сожалению, в моем детстве такого не было, а вот перед современными юниорами действительно открыты все возможности. Наша задача — помочь раскрыться талантам, — отметил Никита Двуреченский.

Каждый участник мастер-класса с чемпионом получил от депутатов Воронежской областной Думы подарок, в том числе — календарь и шайбу с автографом звезды хоккея, а еще — общее фото на память.

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Ольга Ортина сообщила, что акция «Звезды спорта — детям» в Воронеже будет продолжена. В частности, весной запланированы встречи воронежских юниоров с победителями мировых чемпионатов по легкой атлетике и олимпийским чемпионом, борцом классического (греко-римского) стиля, вошедшим в число 25 лучших атлетов мира XX столетия.