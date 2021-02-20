По традиции премии и стипендии от Металлоинвеста на днях получили пятнадцать молодых педагогов, а также пятнадцать лучших школьников и студентов Железногорска и Железногорского района.Учитель истории и обществознания школы №14 Марина Лапаткина поблагодарила компанию за внимательное отношение к педагогам. По ее мнению, поощрение дает силы, энергию и желание совершенствоваться, расти и достигать новых успехов молодым учителям.Школьники, присутствующие на церемонии награждения, также признались, что высокая оценка их труда – это стимул для дальнейших достижений. Один из награжденных - Дмитрий Крепачев - оканчивает четвертый курс по специальности технология машиностроения в Железногорском политехническом колледже. В будущем Дмитрий собирается заниматься ремонтом техники, монтажом и наладкой технических устройств в родном Железногорске.Награды получили вожатые, тренеры, учителя, педагоги общеобразовательных учреждений, спортивных и художественных учреждений, а также учащиеся школ и профессиональных колледжей.По словам заместителя главы администрации Железногорска Константина Булгакова, Михайловский ГОК долгие годы помогает городу в самых разных направлениях, и премии – это лишь один из эпизодов сотрудничества.- Желаю талантливым педагогам и ученикам, чтобы ваши мечты обязательно сбылись, а те вершины, к которым вы стремитесь, были непременно покорены, - сказал на церемонии директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин.Поддержка городского и районного образования – одна из основных социальных программ Металлоинвеста. Компания помогает учреждениям с ремонтом, покупкой мебели и современного оборудования, строительством спортплощадок, проводит конкурсы профессионального мастерства.