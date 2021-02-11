Общество 11 февраля 2021 14:10

«Вместе в цифровое будущее»: на спецноминацию «Цифровой регион» поступило уже более 100 работ

Более 100 работ заявили региональные журналисты и блогеры на спецноминацию «Цифровой регион» ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» от «Росте