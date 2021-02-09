Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Ростелеком» и ЮНИТЕРА Лабс завершили тестирование системы автоматизации оперативного управления в электроэнергетике

«Ростелеком» совме