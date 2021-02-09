С началом снегопада на дороги Курска вышли 79 единиц специализированной техники, сообщили в мэрии города.Куряне могут жаловаться на плохую уборку снега по телефонуРаботу по уборке снега контролирует оперативный штаб, работающий при городском управлении по делам ГО и ЧС. Мониторят обстановку с помощью 67 камер - оператор системы в реальном времени видит, что техника не только была в определенной точке города, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги. При необходимости, горожане смогут обратиться в оперштаб по телефонам 51-92-91, 51-92-89.Техника вышла на курские улицы в пять утра и с этого момента проводилась посыпка автодорог песко-соляной смесью, заверили в мэрии.- Многие задаются вопросом, почему техника ездит с поднятыми ковшами. Сначала машины разбрасывают реагенты. Это делает снег рыхлым и предупреждает образование накатов и, соответственно — гололеда. Спустя четыре часа, в соответствии с технологией уборки, спецтехника опускает ковши и начинает убирать снег, - объяснил председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев.Дорожники приступили к механизированной очистке проезжей части по основным магистралям движения общественного городского транспорта. Параллельно ведется расчистка тротуаров.Техника проходит «караваном» по улицам Запольной, Красный Октябрь, Светлой, Кавказской, Пучковке, проспекту Победы, Дзержинского Красной Армии, Сонина, Ленина, Радищева, Союзной, Станционной, Маяковского, Октябрьской, Перекальского, Чайковского, Малых, Полевой, проспекте Кулакова, Литовской.Работу дорожников осложняет стихия, сказали в мэрииПо заявкам окружных администраций в расчистке улиц частного сектора задействуют восемь единиц техники.Безусловно, работу дорожников осложняет продолжающийся снегопад. По действующим нормативам, на уборку снега с проезжей части по магистральным улицам отводится четыре-пять часов после окончания снегопада, по второстепенным - 24 часа. При выпадении интенсивных осадков, превышающих среднемесячную норму, дорожно-эксплуатационные предприятия переходят на усиленный режим работы, пояснили чиновники.Очищать от снега дворы многоэтажных домов обязаны управляющие компании. По данным комитета ЖКХ Курска, рано утром на уборку дворовых территорий многоквартирных домов вышли более 400 дворников и 38 единиц техники. В течение дня количество задействованных в расчистке снега дворников увеличится. Работают пять мобильных групп, которые контролируют качество уборки придомовых территорий. К управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, игнорирующим необходимость уборки снега и обработки придомовых территорий противогололедными смесями, будут применять меры административного воздействия, пообещали в горадминистрации.Руководителям торговых предприятий дано поручение о приведении в порядок прилегающих территорий.На контроле - расчистка подходов к детским садам и школам, медицинским учреждениям, а также тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок.Сложная погодная обстановка продержится до вечераПо прогнозу Гидрометеоцентра в Курской области в ближайшее время ожидаются снег, метель, снежные заносы.Снегопад, плохая видимость и снежные заносы серьезно осложняют дорожную обстановку. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность. Сотрудники ГИБДД оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта, сообщили в ГИБДД региона.Госавтоинспекция убедительно обращается к автолюбителям не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной технике. Чтобы избежать неприятного опыта, паркуйтесь в строго установленных местах. Паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП.В этой связи Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге. Кроме того, сильная загруженность автотрасс зачастую мешает работе дорожной техники.ГИБДД обещает помощь застрявшим на дорогеУ людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, особенно на междугородних трассах, не всегда есть возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около транспорта, рискуя замерзнуть. В условиях холодов инспекторы ДПС ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения на загородных трассах, сказали в ГИБДД.Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.Телефон дежурной части УМВД России по Курской области - 02, с мобильного- 102; телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области 36-70-01; 36-70-02.