День студенчества курянам предлагают отметить онлайн

25 января можно посетить бесплатные zoom-экскурсии, кинопоказ, научную встречу и видеоурок Фото: Из архива КП.

Ко Дню российского студенчества Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу о судьбах молодежи в годы Великой Отечественной. 25 января можно посетить бесплатные zoom-экскурсии, кинопоказ, научную встречу и видеоурок. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-studenta/

Во время zoom-экскурсии «Прерванная сессия» гости "побывают" в уникальной экспозиции "Подвиг народа". Гид расскажет об эвакуации десятков институтов и университетов, о том, как тысячи студентов и преподавателей ушли на фронт, пошли работать на заводы, строить железные дороги, убирать урожай, дежурить в госпиталях.

Во время программы прозвучат отрывки из писем, которые писали с фронта своим родным вчерашние выпускники школ.

Тему подвига молодежи поднимут и на zoom-конференции «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл». Историки поговорят об участии советского студенчества в Великой Отечественной войне, вкладе учащейся молодежи в общее дело Победы. Каждый сможет присоединится к интернет-дискуссии и задать вопросы ученым.

В онлайн-кинотеатре в этот день виртуальным посетителям покажут фильм "Молодая гвардия". Его снял в 1948 году режиссер Сергей Герасимов по мотивам одноименного романа писателя Александра Фадеева.

Расписание Дня российского студенчества:

09.00 до 23.00 - кинопоказ советского фильма «Молодая гвардия».

14.30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».

15:00 - Zoom-конференция «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл».

16.00 - видеоурок «Помоги первым!» - будущие медики помогут зрителям овладеть навыками оказания первой помощи.

16.30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».