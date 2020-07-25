2020-07-25T23:56:49+03:00
Происшествия

Подробности крушения АН-2 в Курской области

Агрофирма, которой принадлежало воздушное судно, зарегистрирована в Белгородской области
Татьяна МИСТЮКОВА
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Обломки разбившегося самолета. Фото предоставлено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФОбломки разбившегося самолета. Фото предоставлено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФФото: предоставлено пресс-службой
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Как уже сообщала КП, 25 июля в Курской области упал легкомоторный самолет сельхозавиации Ан-2. Крушение произошло в Пристенском районе, недалеко от села Ильинка. По предварительной информации 61-летний пилот воздушного судна выполнял коммерческий заказ, связанный с обработкой с воздуха поля расположенного там агропредприятия. Фирма, которая предоставила одноместный легкомоторный самолет, находится в Белгородской области.

По предварительной информации самолет во время облета поля задел электрические провода и упал на кукурузное поле. Пилот, к сожалению, погиб. О катастрофе в полицию сообщили представители агропредприятия.

А вот о том, что пилот не уведомил полномочные органы о запланированном полете стало известно от Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Там уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Похожая трагедия произошла под Курском в 2003 году. Тогда там разбился учебно-тренировочный самолет Як-55м. Воздушное судно потеряло управление, вошло в штопор и упало с высоты 200 метров на пустырь всего в полукилометре от жилого сектора. Тогда тоже погиб пилот - заместитель начальника Курского РОСТО Валентин Мотовицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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