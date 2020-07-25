В Курской области разбился самолет

25 Июль 2020 2020-07-25T23:58:42+03:00

Трагедия произошла недалеко от райцентра Пристень Фото: предоставлено пресс-службой

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25 июня в районе села Покровка в 20 километрах от райцентра Пристень произошла трагедия. Несчастье случилось около четырех часов вечера.

Разбился легкомоторный самолет, который был привлечен для сельхозработ. По предварительной версии он зацепился за провода. Пилот погиб. Самолет упал на кукурузное поле.

СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

ИСТОЧНИК KP.RU