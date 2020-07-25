2020-07-25T23:58:42+03:00
Происшествия

В Курской области разбился самолет

Пилот погиб
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла недалеко от райцентра ПристеньТрагедия произошла недалеко от райцентра ПристеньФото: предоставлено пресс-службой
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25 июня в районе села Покровка в 20 километрах от райцентра Пристень произошла трагедия. Несчастье случилось около четырех часов вечера.

Разбился легкомоторный самолет, который был привлечен для сельхозработ. По предварительной версии он зацепился за провода. Пилот погиб. Самолет упал на кукурузное поле.

СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

ИСТОЧНИК KP.RU

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