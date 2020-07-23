Депутаты Воронежской облдумы направили дополнительные средства на дороги

Доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.

– Дополнительно более 1,5 млрд рублей будет направлено на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, и еще 102 млн – на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также дополнительно 30,5 млн рублей направят на реализацию программ формирования современной городской среды в муниципалитетах. Трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды увеличены на 205 млн рублей, областной бюджет на софинансирование этого проекта направит еще 41 млн рублей. Кроме того, департамент экономического развития региона дополнительно получит 47 млн рублей на мероприятия по развитию социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Департамент по развитию муниципальных образований дополнительно получил 7,5 млн рублей на обустройство территорий муниципальных образований Воронежской области. Почти 230 млн рублей федеральных средств дополнительно закладывается на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, увеличиваются на сумму почти 160 млн рублей.

Значительная часть средств – более 2 млрд рублей – направлена на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе материальное оснащение медорганизаций региона, стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, проведение летней оздоровительной кампании.