2020-07-29T22:32:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 30 июля 2020: в Роспотребнадзоре рассказали о дезинфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 30 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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Дезинфекционные мероприятия имеют особую актуальностьДезинфекционные мероприятия имеют особую актуальностьФото: Из архива "КП"
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В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, дезинфекционные мероприятия имеют особую актуальность. Управление Роспотребнадзора по Курской области обращает внимание граждан на следующие рекомендации по дезинфекции в быту.

Находясь дома или на рабочем месте, необходимо ежедневно осуществлять влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (дверные ручки и поручни, спинки стульев, столы, клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, пульты, экран смартфона).

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают путем погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции электронных гаджетов, в том числе телефонов и смартфонов, следует отдавать предпочтение спиртосодержащим антисептикам или одноразовым влажными салфеткам.

За последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян

За последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян

По данным оперативного штаба на 7:30 29 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1096 пациентов: 237 находятся в стационарных медучреждениях, 859 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписан 5021 (+46) пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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