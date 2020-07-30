Коронавирус в Курске, последние новости на 30 июля 2020: в Роспотребнадзоре рассказали о дезинфекции

В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, дезинфекционные мероприятия имеют особую актуальность. Управление Роспотребнадзора по Курской области обращает внимание граждан на следующие рекомендации по дезинфекции в быту.

Находясь дома или на рабочем месте, необходимо ежедневно осуществлять влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (дверные ручки и поручни, спинки стульев, столы, клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, пульты, экран смартфона).

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают путем погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции электронных гаджетов, в том числе телефонов и смартфонов, следует отдавать предпочтение спиртосодержащим антисептикам или одноразовым влажными салфеткам.

За последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян

По данным оперативного штаба на 7:30 29 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1096 пациентов: 237 находятся в стационарных медучреждениях, 859 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписан 5021 (+46) пациент.