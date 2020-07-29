2020-07-29T10:16:59+03:00
Коронавирус Covid-19

За минувшие сутки коронавирусом заразились 25 курян

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 29 июля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжают фиксировать новые случаиВ регионе продолжают фиксировать новые случаиФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 29 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1096 пациентов: 237 находятся в стационарных медучреждениях, 859 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписан 5021 (+46) пациент.

На сегодняшний день скончались 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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