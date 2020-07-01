Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Курске 1 июля 2020: на избирательных участках у всех проверят температуру

Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Этот день объявлен выходным, чтобы каждый житель нашей страны мог сделать свой выбор. Избирательные участки сегодня работают с 8:00 до 20:00. Перерывы - только для дезинфекции помещений.

Принять участие в голосовании могут все, кто достиг 18 лет. Исключение: люди, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы. Достаточно предъявить паспорт или документ, заменяющий его, например, временное удостоверение личности.

Корреспонденты «КП-Курск» наблюдают за тем, как проходит голосование в нашем городе.

Каждый из участников голосования получает вот такой СертификатФото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщила Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, более 360 тысяч жителей региона уже приняли участие в голосовании за пять дней его проведения. Это около 40% участников голосования, включенных в списки. Нарушений во время голосования пока нет.

На входе в избирательный участок у всех измеряют температуру, выдают маску и одноразовые перчатки. Также в Курской области избирателям дарят Сертификат участника голосования. Как поясняют местные власти, несмотря на то, что печать Сертификатов обошлась бюджету в некую сумму, их решили изготовили "на память".

Контроль за чистотой голосования, соблюдением мер санитарной защиты как на участках, так и при голосовании на дому, на придомовых территориях 29 июня вели более 2500 общественных наблюдателей.

Избирательные участки открылись в восемь утраФото: Светлана ВОЛКОВА

1 июля проголосовать можно только на участках или на дому. Чтобы проголосовать дома, до пяти часов вечера 1 июля можно обратиться в участковую избирательную комиссию. Такое обращение можно передать через родственников, волонтеров, социальных работников.

Процесс голосования на дому проходит максимально бесконтактно, заверили в Избиркоме.

Члены участковых комиссий выезжают к участнику голосования на дом в халатах, масках, перчатках, в защитных экранах для лица. Переносные ящики для голосования, как и транспорт комиссии, продезинфицирован.