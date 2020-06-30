2020-06-30T09:19:50+03:00
Общество

В Курске не будет воды

Отключения пройдут во всех районах города
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам советуют сделать запас водыКурянам советуют сделать запас водыФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске пройдут неотложные ремонтно-профилактические работы. Они намечены на четверг, 2 июля, с 09.00 до 17.00 часа. В это время будет прекращена подача холодной воды в:

Железнодорожный административный округ: завокзальный и привокзальный районы, районы Стрелецкой слободы и Цыганского бугра;

- Сеймский административный округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшинская с переулками, Шоссейные пер.

- Центральный административный округ: на ул. Ленина, ул. Радищева, ул. Димитрова, ул. Семеновская, ул. Халтурина, ул. Коммунистическая, ул. Кузнечная, ул. Сторожевая, ул. Горького, ул. Ватутина, ул. Мирная, ул. К.Зеленко, ул. Уфимцева, ул. Можаевская, ул. С.Саровского, Московская пл., ул. Челюскинцев, пл. Перекальского, ул. Гоголя, ул. Павлова, ул. Садовая, ул. Золотая, ул. Кирова, ул. Почтовая, ул. Марата, ул. Урицкого, Кр.Площадь, ул. Сосновская, ул. Ендовищенская, ул. Володарского, ул. Блинова, ул. Л.Толстого, ул. Лысая Гора, ул. Ямскую и прилегающие к ним, ул. К. Маркса 12; 14; 31а; 33; 47; 51, ул. Никитскую, 4, 46, 6, 8; ул. Ахтырская, ул. Ендовищенская, ул. Ахтырская, ул. Ломакина, 1; З; ул. Кр.Октябрь, ул. Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, ул. Дзержинского, ул. Пирогова, ул. К.Армии, ул. Пионеров, ул. Большевиков, ул. Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, ул. Звездная, ул. Бойцов 9 Дивизии, ул. Мичурина, ул. Фатежские, ул. Запольная, ул. Пучковка, улицы Орловские, ул. 50 лет Октября, ул. Студенческая, пр. Хрущева (№12;14;16;28-44), пр. Дружбы (за исключением №№22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, ул. Студенческая, пр. Сергеева, ул. Веспремская, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов), пр. В.Клыкова, пр. Н.Плевицкой, ул. А.Невского, пл. Добролюбова, ул. В.Луговая, ул. Верхняя и Нижняя Казацкие, ул. Скорятина, ул. Гайдара, ул. С.Перовской, ул. Советская, ул. К.Либкнехта, ул. Щепкина, ул. Ломоносова, ул. Чехова, ул. Чернышевского, ул. Овечкина, ул. Бочарова, ул. Белинского, ул. Чумаковского, ул. Дружининская, ул. Малиновая, ул. Н.Луговая,

- Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше второго этажа): в Северо-Западном жилом районе пр. Энтузиастов (четные номера домов), пр. Хрущева (нечетные номера домов), ул. Воробьева, ул. Косухина, ул. Мыльникова, ул. Майский бульвар (четные номера домов), микрорайон «СХА», пр. Победы.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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