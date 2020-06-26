2020-06-26T15:00:49+03:00
Общество

Более двухсот звонков поступило на «Открытый разговор» с губернатором Курской области Романом Старовойтом

25 июня в Курской области прошел «Открытый разговор» с губернатором Романом Старовойтом
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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«Ростелеком» обеспечил техническое сопровождение общения главы региона с курянами: организовал виртуальную АТС с шестью операторами для приема всех звонков, выделил номер 8-800, по которому были заданы десятки вопросов, а также предоставил канал связи для прямой трансляции на ТВ. Благодаря этому сотни курян имели возможность напрямую задать вопросы главе региона и в прямом эфире получить ответы на них.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Очень здорово, что сейчас с помощью простых в реализации цифровых технологий можно решить множество задач, касающихся каждого жителя Курской области. Виртуальная АТС и каналы связи «Ростелекома» работают на максимально высоком уровне. Поэтому администрация в очередной раз доверила решение этого блока задач нашим специалистам, и мы не подвели. Уверен, что мы и в дальнейшем продолжим взаимовыгодное сотрудничество».

Денис Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области:

«Мы искренне благодарим наших партнеров, компанию «Ростелеком», за работу по обеспечению связи такого важного мероприятия, как «Открытый разговор» с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Благодаря вашему профессионализму это мероприятие прошло на высоком техническом уровне. За два часа эфира наши операторы приняли более двухсот звонков от курян. Уверен, что дальнейшее наше сотрудничество будет таким же плодотворным и взаимовыгодным».

Виртуальная АТС – услуга, позволяющая автоматизировать телефонную связь в организации, не оставлять без ответа звонки, записывать разговоры для их последующего анализа, контролировать трафик входящих и исходящих звонков, устанавливать переадресацию, работать внутри телефонной сети без привязки к офису или любой другой локации с помощью интернета.

Узнать более подробную информацию об услуге можно по телефону 8-800-200-30-00 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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