ЧП на очистных сооружениях в Курске: произошел сброс сточных вод

В Сеймском округе Курска произошла нештатная ситуация на городских очистных сооружениях, сообщили в мэрии.

25 июня в 10.00 МУП «Курскводоканал» зафиксирован сброс сточных вод красно-бурого цвета на насосной станции в Сеймском округе города по внешним признакам аналогичный сбросам, произошедшим в 2019 году.

В 12.00 специалисты МУП «Курскводоканал» провели отбор проб сточных вод в сети промышленных предприятий и непосредственно на самих предприятиях, образцы направлены в специализированную лабораторию на исследование.

Визуально зафиксировано угнетение активного ила на очистных сооружениях города. В настоящее время ситуация детально изучается специалистами, в ближайшее время будут установлены причины нештатной ситуации.

- Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях Курска проводится в связи с 75-процентным износом сооружений и оборудования.

Проект рассчитан на три года со сроком завершения в 2022 году. Площадь участка реконструкции 123 048 м. кв. Стоимость реализации - 2,3 млрд. руб.

Однако, несмотря на проводимые работы, существующая система очистки сточных вод на очистных сооружениях Курска при стечении неблагоприятных факторов - ветхость сооружений, аномальная жаркая погода, дополнительная дезинфекция гипохлоридом натрия на насосных станциях в период пандемии, сбросы химических веществ сторонними организациями - не справляется объемом поступающих комплексных стоков.

В связи с этим на очистных сооружениях периодически происходят нештатные ситуации, - прокомментировали ЧП в мэрии.