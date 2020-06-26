Коронавирус в Курске, последние новости на 26 июня 2020: больше всего "новых" больных - в возрасте от 30 до 49 лет

По данным оперативного штаба на 7:30 26 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4817 (+70) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них ровно половина сегодняшних положительных тестов - 35 - приходится на Курск. Остальное - районы области.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 29 мужчин. Возраст больных: до года – 1 человек; 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет – 1 человек, 18-29 лет – 7 человек, 30-49 лет – 28 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 4 человека.

Карта распространения коронавируса в регионеФото: предоставлено пресс-службой

Больше всего случаев коронавируса во время пандемии зафиксировано в Курске - 2575, в Железногорском районе - 345 и в Курском районе - 220.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 166 человек. По состоянию на 26 июня всего нарастающим итогом проведено 96 281 исследование материала на COVID-19, в том числе за 25 июня проведено 1 512 исследований. Всего проведено 5009 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 26 июня 2020 года составило 31 человек. В том числе за последние сутки скончалась женщина 59 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Под медицинским наблюдением 1948 пациент: 127 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 71 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 56 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1576 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2838 (+94) пациентов.