2020-06-19T12:29:39+03:00
Общество

В Воронежской области очередь на получение жилья по соцнайму начнет двигаться быстрее

Сегодня в реестре нуждающихся в обеспечении жильем по договорам социального найма в регионе находится более 1200 человек, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В рамках 58-го заседания регионального парламента были внесены изменения в закон Воронежской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма».

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– Жилищный кодекс РФ дает регионам право предусматривать местным законом порядок предоставления жилых помещений по договорам соцнайма. Что и было реализовано Воронежской областной Думой. Поправки были разработаны с целью решения жилищной проблемы граждан, состоящих на учете для обеспечения жильем из жилищного фонда Воронежской области, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как отметил Владимир Нетёсов, по состоянию на 1 апреля текущего года в департаменте соцзащиты региона приняты на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жильем по договорам социального найма 1209 человек. В том числе и 84 гражданина, имеющих право на предоставление такого жилья вне очереди (сегодня, по Жилищному кодексу к ним относятся лицам, чье жилье непригодно для проживания, а также люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями). Всего же в Воронежской области определено более 25 льготных категорий граждан, которые имеют право на получение жилых помещений из соответствующего фонда региона.

Очередь на получение такого жилья в области двигалась низкими темпами, поскольку строящиеся сегодня квартиры имеют большие размеры, чем существующие нормативы для различных льготных категорий граждан.

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Внесенными в региональное законодательство изменениями предусмотрен более эффективный регламент предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе за счет того, что была установлена возможность увеличения границы нормы площади предоставляемого жилого помещения. Теперь одинокого проживающим льготникам могут предложить в социальный найм жилье общей площадью от 33 до 41,9 кв.м., семьям, состоящим из двух человек от 42 до 53,9 кв. м, а многодетным семьям – от 18 до 36 кв.м. на человека. Также закон дополнен новым положением: в случае отсутствия в жилищном фонде Воронежской области незаселенных жилых помещений общей площадью, соответствующей норме предоставления, допускается отклонение ее размера в сторону уменьшения (но только с письменного согласия самих граждан). При этом площадь предоставляемого жилого помещения на каждого члена семьи должна быть не менее учетной нормы на одного человека – в Воронежской области это 11 кв.м.

Законодательная новация ускорит процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма в регионе.

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– Уже можно совершенно уверено говорить о реалиях сегодняшнего дня, на которые положительным образом повлияет данное законодательное решение. Министерство обороны РФ передало в собственность региона свыше 50 жилых помещений большой площади, находящихся в Воронеже и Новой Усмани. Поправки позволят предоставить их многодетным семьям, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, уже не первый год, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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